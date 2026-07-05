Принц Гаррі ухвалив рішення щодо своїх дітей

У Великій Британії всі обговорюють майбутній візит принца Гаррі з родиною.

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Принц Гаррі та Меган Маркл не можуть зважитися на переїзд / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Коротко:

Яке рішення прийняв принц Гаррі

З чим це пов’язано

Меган Маркл, принц Арчі та принцеса Лілібет, можливо, не поїдуть до Лондона з принцом Гаррі наприкінці цього місяця.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило Page Six: "Причиною рішення, ймовірно, стануть побоювання з боку служби безпеки герцога та відсутність актуальної оцінки ризиків. Оцінка ризиків мала відбутися в березні, але з незрозумілих причин була відкладена".

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Принц Гаррі та Меган Маркл приймають рішення щодо поїздки / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Така оцінка дозволила б отримати повніше уявлення про загрози та ризики, з якими стикаються герцог і його родина", - підсумував він.

Хоча People повідомило, що герцогиня Сассекська, Арчі та Лілібет не поїдуть до Лондона з герцогом Сассекським, джерело стверджує, що це все ще можливо.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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