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Барак Обама показав свою дорослу доньку: ніжне фото

Олена Кюпелі
5 липня 2026, 12:45
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Обама ніжно звернувся до доньки та привітав її з днем народження.
Барак Обама, Мішель Обама
Барак Обама та Мішель Обама - батьки дорослих дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Коротко:

  • Як виглядає дочка Обами
  • Скільки їй виповнилося років

Колишній президент США Барак Обама поділився рідкісним знімком своєї старшої дочки Малії.

Відповідне фото державний діяч опублікував на своїй сторінці в Instagram. "З днем народження, Малія! Не знаю, як швидко летить час, але радість від того, що ти моя дочка, ніколи не минає", - каже він.

відео дня

На фото дочка колишнього президента ніжно притискається до батька і тримає його за підборіддя.

Барак Обама опублікував фото з донькою
Барак Обама показав фото з донькою / Фото Instagram/barackobama

Він також показав свою доньку, коли вона була зовсім маленькою.

Обама показав свою старшу дочку
Обама показав старшу доньку / Фото Instagram/barackobama

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Про особу: Мішель Обама

Мішель Обама - американська адвокатка, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. У 2009 році посіла 93-тє місце у списку Maxim Top 100. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Фільм заснований на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце у списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes із доходом у 36 млн доларів від продажу своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

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