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Україну накриє нова хвиля негоди: коли прийдуть дощі та сильний вітер

Інна Ковенько
5 липня 2026, 15:16
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Наступний тиждень в Україні розпочнеться без сильної спеки, однак із дощами та рвучким вітром.
Погода в Україні 6 липня
Погода в Україні 6 липня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 6 липня
  • У яких регіонах очікуються дощі
  • Коли опадів стане більше

Найближчими днями виснажливої спеки в Україні не буде. Денна температура триматиметься в межах +22…+28 градусів, лише на півдні та сході, а також у Дніпропетровській області може бути трохи тепліше. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У понеділок, 6 липня, очікуються короткочасні дощі майже по всій території України. Опади будуть локальними, з проясненнями, проте вдень їхня ймовірність зросте на Лівобережжі

відео дня

"Характерна особливість синоптичного понеділка - рвучкий, часом до сильного, вітер західних напрямків", - зазначає Діденко.

Погода в Києві

У Києві завтра місцями пройде дощ. Максимальна температура залишатиметься невисокою та комфортною від +22 до +24 градусів.

За прогнозом синоптикині, у середу, 8 липня, дощів побільшає, тож варто врахувати це у планах.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко инфографика / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше представник Укргідрометцентру Іван Семиліт прогнозував зміну погодних умов в Україні. За його словами, після періоду сильної спеки в Україні очікується поступове похолодання. Тому спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається

Зазначимо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що найближча хвиля спеки поки що можлива в середині наступного тижня і лише на півдні та сході України.

Як раніше писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідних, 4 та 5 липня, буде під впливом холодного атмосферного фронту. Очікується похолодання, дощі з грозами та поривчастим вітром

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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