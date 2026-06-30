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"Не можемо мовчати": у Чехії хочуть позбавити Зеленського найвищої нагороди країни

Інна Ковенько
30 червня 2026, 17:23
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Більшість парламентарів Чехії засудили крок SPD, назвавши його дешевим популізмом і спробою підсилити російську пропаганду.
У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої нагороди країни
У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої нагороди країни / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головне:

  • У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої державної нагороди
  • Таку ініціативу просуває ультраправих рух SPD
  • Деякі депутати назвали дії SPD дешевим популізмом і елементом пропаганди РФ

Чеська правопопулістична партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) за прикладом Польщі хоче позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Чехії - ордена Білого лева.

Причиною називають присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій найменування "мені Героїв УПА". Про це заявив журналістам представник фракції SPD Їндржих Райхл, пише České noviny.

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За його словами, партія домагатиметься, аби Палата депутатів звернулася до президента Чехії Петра Павела з пропозицією відкликати нагороду. За його словами, це питання планують винести на розгляд коаліційної ради.

"Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів", - сказав Райхл.

Зазначається, що чеське законодавство дозволяє позбавити людину державної нагороди лише за певних умов. Це можливо, якщо суд остаточно визнав її винною та засудив щонайменше до двох років ув’язнення за умисний злочин, скоєний з особливо осудних мотивів.

Пропозицію SPD уже розкритикували деякі опозиційні політики. Депутат від центристської "Народної партії" Беньямін Чінчила висловив сподівання, що представники партії "Мотористи" та руху ANO не підтримають цю ідею.

"SPD хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева. Я б скоріше замислився над тим, чи не слід обмежити самозакоханість деяких її представників. Їм це, очевидно, й так не потрібно, коли вони отримують вказівки прямо з Москви, а потім просто слухняно їх виконують", - написав Марек Женішек, заступник голови партії TOP 09.

Інший представник "Народної партії" Вацлав Платенік назвав ініціативу "боягузливою ганьбою", додавши, що вона відповідає стилю роботи SPD.

Позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі - новини за темою

Як раніше писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - однієї з найвищих державних нагород Польщі.

Причиною загострення стало рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування "Героїв УПА". Саме після цього у Польщі почалися дискусії щодо можливого перегляду рішення про нагородження Зеленського.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав рішення польського президента стратегічною помилкою, яка може негативно вплинути на подальше партнерство між двома державами.

Крім того, глава Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що цей крок лише посилює позиції Росії та створює додаткові можливості для кремлівської пропаганди.

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