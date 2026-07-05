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"Нагрянули": до армії мобілізували гравців хокейного клубу "Кременчук" - деталі

Віталій Кірсанов
5 липня 2026, 15:12
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Воротар ХК "Кременчук" Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий були мобілізовані до ЗСУ.
До армії мобілізували гравців хокейного клубу
До армії мобілізували гравців хокейного клубу "Кременчук" / колаж: Главред, фото: facebook.com/hckremenchuk2010, ФХУ

Коротко:

  • Спортсменів забрали прямо під час тренування
  • Едуард Захарченко підтвердив факт початку своєї служби в українській армії

Співробітники ТЦК та СП мобілізували двох гравців хокейного клубу "Кременчук", прибувши безпосередньо на домашню арену клубу. Про це повідомив колишній воротар збірної України Артур Оганджанян.

За його словами, воротар ХК "Кременчук" Едуард Захарченко та нападник Єгор Безуглий були мобілізовані до ЗСУ.

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"Нагрянули з перевіркою на ковзанку "Айсберг", - розповів Оганджанян.

Пізніше Едуард Захарченко підтвердив виданню "Футбол 24+" факт початку своєї служби в українській армії.

У свою чергу блогер і хокеїст Микита Коваленко розповів, що спортсменів затримали правоохоронці під час комендантської години та відвезли їх до військової частини.

Оганджанян пізніше уточнив, що також були мобілізовані гравці клубу Юрій Мироненко та Богдан Поддубний.

Що відомо про мобілізованих хокеїстів

Воротар Едуард Захарченко, якого вважають одним із найтитулованіших українських хокеїстів, з 2015 року захищає кольори національної збірної України, у складі якої провів 47 матчів. Загалом він виступав на чотирьох чемпіонатах світу та допоміг своїй клубній команді завоювати золото (2025) і срібло (2026) на національному чемпіонаті.

Нападник Єгор Безуглий виступав за "Кременчук" протягом останніх двох років. Хокеїст зіграв 74 матчі, в яких закинув 13 шайб.

Новини спорту - головне

Як повідомляв Главред, за оцінкою аналітичної компанії Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу з футболу 2026 року має збірна Франції. На основі математичної моделі ймовірність її перемоги оцінюється в 18,66%.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в болгарській Варні.

Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.

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Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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