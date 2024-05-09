Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали "Параду Перемоги" в Москві

Парад Перемоги в Москві у 2024 році виявився вельми куцим. І за чисельністю військової техніки він поставив антирекорд в історії країни-агресора Росії. Close

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Парад Перемоги в Москві - Путіну не віддали честь два офіцери / колаж Главред, скріншоти з відео

Під час влаштованого російським диктатором Володимиром Путіним "Парад Перемоги" на Красній площі в Москві сталося чимало казусів - зокрема й неприємних для нього. Як пише портал ВВС, у 2024 році за чисельністю військової техніки цей захід поставив антирекорд в історії країни-агресора РФ.

Загалом Красною площею проїхала 61 одиниця бронетехніки - менше, ніж рік тому, коли в параді брали участь 125 різних машин. Крім того, в небі крутили фігури вищого пілотажу 15 бойових літаків - теж найменш чисельна авіаційна група на парадах останніх років. Причому скасовувати їхні польоти в Кремлі не стали - навіть незважаючи на те, що 9 травня в Москві був снігопад.

Крім того, у параді брали участь понад дев'ять тисяч осіб (на тисячу більше, ніж рік тому), але на дві менше, ніж у 2022 році, коли в параді брали участь 11 тисяч.

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Далі - під час проходу диктатора Путіна вздовж низки старших і вищих офіцерів полковник ВДВ Сергій Молочніков і генерал-лейтенант МНС Віктор Панченков відмовилися йому віддавати честь.

Скінчилося все і зовсім ганебним конфузом, коли один із військовослужбовців армії країни-агресора РФ, який загубив черевик прямо під час маршу. Решта колон військовослужбовців пройшли урочистим маршем, ніби не звертаючи уваги на залишене взуття на бруківці Красної площі.

Що таке парад на Красній площі? Парад на Красній площі - шикування особового складу та урочистий марш військ (сил) країни-агресора РФ, з озброєнням і військовою технікою або без них, на Красній площі в Москві, на честь якихось подій і знаменних дат, повідомляє "Вікіпедія".

Криза в Росії та розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Згідно з прогнозом Подоляка, на країну-агресора РФ уже найближчими місяцями чекає серйозне внутрішнє протистояння.

У 2023 році тодішній секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що розпад Росії вже розпочався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, у РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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