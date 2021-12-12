Папа Римський підтримав Україну і зробив заяву через агресію РФ

Папа Франциск / Reuters

Папа Римський Франциск виступив на підтримку Україні і закликав відмовитися від зброї для врегулювання ситуації на Донбасі і можливого вторгнення Росії.

Як повідомляє Vatican News, він закликає до серйозного міжнародного діалогу.

"Дорогі брати і сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні громади і весь її народ, щоб напруга навколо неї була розв'язана за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав він.

Папу Римського турбує статистика, що в цьому році вироблено більше зброї, ніж у минулому.

"Нехай же це Різдво Господнє принесе Україні мир!",- сказав він.

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Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує стан 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.

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