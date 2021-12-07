Путін стягнув війська до України і погрожує вторгненням: США готують сценарій порятунку громадян

Війська Росії і загроза для України / Getty Images

У США заявили про можливу евакуацію громадян з України, якщо Росія зважиться на вторгнення. На сьогодні розглядаються різні варіанти.

Як пише CNN, з посиланням на джерела, Пентагон вже планує дії з евакуації з України на випадок непередбачених обставин. А заступник держсекретаря Вікторія Нуланд напередодні заявила сенаторам, що варіанти стримування російського вторгнення у США досить обмежені.

Американські ЗМІ підкреслюють, що Росія вже стягнула достатньо сил, техніки і боєприпасів біля кордонів України, щоб в найкоротші терміни перейти в наступ.

На даний момент, як відзначають джерела CNN, адміністрація Байдена не бачить необхідності в евакуації з України.

"А обговорення варіантів є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. Дипломатична служба безпеки Держдепартаменту планує організувати або санкціонований, або замовлений виїзд дипломатів з України, якщо того зажадає ситуація", - йдеться в повідомленні.

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Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії щодо пересування військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.

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