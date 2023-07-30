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"Пахан драпонув": експерт пояснив, як "дотиснути" Путіна на переговорах

Олексій Тесля
30 липня 2023, 04:30
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Реакцією на бунт диктатор РФ заклав розкол в середовищі російських силовиків, упевнений Тарас Загородній.
'Пахан драпонув': експерт пояснив, як 'дотиснути' Путіна на переговорах
Тарас Загородній оцінив реакцію Володимира Путіна на заколот в РФ / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

Заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина показав, що режим Володимира Путіна ослаблений, оскільки диктатор в страху втік з Москви.

"Для авторитарної влади це неприпустимо. Путін повинен був залишатися в Кремлі й кричати на камери, що прийде і всіх "поріже на ремені", тоді б він зберіг легітимність", - підкреслив політичний і економічний експерт Тарас Загородній в ході чату в Главреді.

За його словами, своєю реакцією на бунт диктатор РФ заклав дуже багато точок розколу в середовищі російських силовиків. При цьому своїми діями Путін показав відсутність життєздатності кремлівського режиму.

"Коли втік Путін, він показав, що пахан цілком може драпонути. А який він тоді пахан в цій ситуації? Росіяни і російські еліти готові пробачити президенту все: алкоголізм, ідіотизм, дурість, кривавість, але не слабкість. А в цій ситуації Путін показав себе слабким", — пояснив аналітик.

Ще один важливий момент - Путін в ході бунту відразу ж пішов на переговори.

"Тобто вийшло два батальйони якихось кримінальників, і Путін відразу побіг з ними домовлятися. Це означає, що є простір, щоб дотискати Путіна на переговорах, в тому числі по Україні. Тобто Путіна можна змусити піти на почесну капітуляцію Росії", — додав Загородній.

Дивіться відео - чат Тараса Загороднього в Главреді:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Раніше у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина. Коли вранці 24 червня Пригожин зробив спробу заколоту, Путін не міг діяти рішуче. Протягом більшої частини дня не було віддано жодного наказу.

Нагадаємо, ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

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