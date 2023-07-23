Жданов - про арешт Гіркіна: "постраждав" через Пригожина, йому все "пояснять"

Терориста Гіркіна могли свідомо звинуватити у екстремізмі, а не державній зраді, тоді справу забрала б ФСБ, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Гіркіна могли заарештувати, щоб налякати того ж Пригожина - Жданов / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков був заарештований, можливо, не за слова проти директора країни-агресора Росії Володимира Путіна, а за свою риторику щодо ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Ймовірно, зараз Гіркіну "все пояснять", після чого все буде, як раніше. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі він розповів про те, що Гіркіна затримали, схоже, не за слова проти Путіна, а за його заяви щодо Пригожина, оскільки Стрєлкова затримали за заявою колишнього найманця ПВК Вагнер.

На думку експерта, Гіркіна могли свідомо звинуватити в екстремізмі, адже якби йшлося про зраду, справою займалася б ФСБ.

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"Мені здається, що він постраждав не стільки за слова проти Путіна, скільки за слова проти Пригожина", - припустив Жданов.

Що чекає на Гіркіна

На думку полковника запасу, Гіркіну, швидше за все, просто "правильно все пояснять", а подальших наслідків не буде.

"Зараз йому, найімовірніше, "правильно" пояснять, що можна говорити, а що ні. І за деякий час все буде, як було", - додав Жданов.

Також він уточнив, що затримання Гіркіна могли організувати, щоб налякати Пригожина.

"Я не виключаю, що це може бути показова прочуханка, щоб налякати того ж Пригожина", - підкреслив Олег Жданов.

Арешт Ігоря Гіркіна-Стрєлкова

Російський терорист, колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. Того ж дня силовики провели у його квартирі заходи, пов'язані з обшуком. Дружина Гіркіна сказала, що бойовику інкримінують тероризм.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що очікується "загострення" у Кремлі через затримання Гіркіна. За словами спікера військової розвідки України, інцидент показав, що протистояння кремлівських веж посилюється.

Вже ввечері 21 липня Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна на 2 місяці. Він перебуватиме у слідчому ізоляторі до 18 вересня. Гіркіну-Стрєлкову загрожує 5 років позбавлення волі, його хочуть судити за статтею 280 КК РФ (Ненависть або ворожнеча, а також приниження людської гідності).

Журналісти акцентували увагу на тому, що силовики заарештували Гіркіна після того, як він жорстко розкритикував главу РФ Володимира Путіна.

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