Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина – The Times

Збройний заколот вагнерівців та арешт Гіркіна пов’язані. Перша подія могла стати причиною другої.

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Путін через страх почав чистки в армії РФ після заколоту Пригожина/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін почав чистки в армії країни-агресорки Росії, тому що боїться повторення збройних заколотів, подібних до того, який влаштував власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин. Саме через влаштовані Путіним чистки був заарештований колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Про це пише The Times із посиланням на думки опозиційних до Кремля експертів. Зазначається, що арешт головного ідеолога війни на Донбасі з 2014 року можна розглядати, як початок репресій Кремля проти ультранаціоналістів, котрим раніше не забороняли критикувати керівників оборонних відомств країни-агресорки Росії і диктатора РФ Путіна.

У виданні також нагадали про російського генерала Сергія Суровікіна, якого ніхто не бачив на публіці ще з ночі 23 червня, коли вагнерівці почали збройний заколот. The Times із посиланням на російських опозиційних журналістів зазначає, що Кремль ще міг не прийняти рішення, що робити з Суровікіним.

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У той же час російський політолог Аббас Галлямов висловив думку, що Путін коливається щодо рішення, що робити з Суровікіним, тому що досі не впевнений у тому, як краще впоратися з наслідками заколоту ПВК "Вагнера". Адже якщо нікого не карати, то це може бути ніби "відкрите запрошення" для усіх інших незадоволених груп.

Також Галлямов додав, що повстання вагнерівців могло підштовхнути російські еліти до бажання, щоб наступного року Путін не балотувався і не намагався знову переобратися у президенти РФ. Еліти Росії можуть захотіти поставити на місце Путіна іншу особу, яка була б податливою і змогла б вивести РФ з катастрофічної війни в Україні та відновити відносини із Заходом.

Затримання та арешт Ігоря Гіркіна

Нагадаємо, ексватажка терористів так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна затримали силовики 21 липня, йому висунули звинувачення в екстремізмі. У його квартирі працівники Слідчого комітету РФ провели обшук. Стало відомо, що Гіркіна затримали за заявою колишнього члена ПВК "Вагнера", ексдепутата Ярославля Дмитра Петровського.

Ввечері того ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман висловив думку, що Гіркіна бережуть для передачі в Гаагу, коли РФ піде на поступки Заходу. За словами Ейдмана, вбивати Гіркіна за образи в бік Путіна не будуть, адже він потрібен Кремлю живим, щоб у разі необхідності піти на поступки Заходу його можна було віддати в Гаагу.

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