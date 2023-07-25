"Путін був "паралізований": у WP розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина

Коли вранці 24 червня Пригожин зробив спробу заколоту, Путін не міг діяти рішуче. Впродовж більшої частини дня не було віддано жодного наказу.

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Коли Пригожин зробив спробу заколоту, Путін був "паралізований" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські спецслужби попереджали кремлівського диктатора Володимира Путіна про підготовку заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина за два-три дні до його початку.

Як пише The Washington Post з посиланням на джерела, були вжиті заходи щодо посилення безпеки на декількох стратегічних об'єктах, включаючи Кремль. Там було збільшено штат президентської охорони та роздано більше зброї, але в іншому жодних дій не було зроблено.

При цьому прессекретар диктатора Дмитро Пєсков назвав такі оцінки розвідки нібито "нісенітницею", додавши, що їх поширюють "люди, у яких немає жодної інформації".

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Коли вранці 24 червня Пригожин зробив спробу заколоту, Путін був "паралізований" і не міг діяти рішуче. Впродовж більшої частини дня не було віддано жодного наказу.

"У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту, - ред.) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати", - розповів один з європейських чиновників з безпеки.

Не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури ухвалили рішення не намагатися зупинити добре озброєні війська "Вагнера". Багато хто на місцевому рівні не міг повірити, що повстання могло відбутися без певної домовленості з Кремлем.

"Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди від керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво знаходиться в сум'ятті й безладді, така ж ситуація на місцевому рівні так навіть гірше", - заявив високопоставлений український силовик.

Безлад у Кремлі також відображає поглиблення розбіжностей всередині країни-агресора РФ щодо ведення війни в Україні. Як заявили європейські чиновники з безпеки, багато хто, зокрема у вищих ешелонах служб безпеки і військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії.

Один високопоставлений чиновник НАТО сказав, що деякі високопоставлені особи в Москві, схоже, готові об'єднатися навколо Пригожина, якщо йому вдасться домогтися виконання своїх вимог.

Але інші представники силових структур були нажахані через спроби заколоту і беззубу реакцію Кремля. Вони були переконані, що це веде Росію до періоду найглибших потрясінь.

"Був безлад. Можна сперечатися про його глибину, але згоди дійсно не було", - сказав високопоставлений представник російських дипломатичних кіл.

Представники російської еліти заявили, що розбіжності щодо ведення війни і ставлення до неї російського військового керівництва триватимуть попри піар-кампанію Кремля, спрямовану на те, щоб продемонструвати, що Путін контролює ситуацію.

Відсутність керівництва з боку Кремля під час кризи значно послабила Путіна, вважають його критики.

"Путін показав себе людиною, яка не здатна приймати серйозні, важливі та швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався. Це не було зрозуміло більшості російського населення. Але це дуже добре зрозуміло путінській еліті. Він більше не є гарантом їхньої безпеки та збереження системи", - сказав Геннадій Гудков, колишній полковник російських спецслужб, а нині опозиційний політик у вигнанні.

"Росія - це країна мафіозних правил. І Путін зробив непрощенну помилку. Він втратив свою репутацію найжорсткішої людини в місті", - сказав високопоставлений московський фінансист, пов'язаний з російськими спецслужбами.

Військовий заколот Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

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