Негативна мобілізація: з Росії за кордон втекло більше росіян, ніж вдалося призвати

З Росії за кордон втекло більше росіян, ніж вдалося закликати / скріншот

З Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону, Україні відома кількість громадян РФ, які сьогодні призвані в рамках "часткової" мобілізації.

"Відомо, що кількість покинули РФ громадян призовного віку вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії", – підкреслив Данилов.

Мобілізація в Росії

Глава країни-агресора Володимир Путін 21 вересня оголосив мобілізацію на території Росії. Спочатку він заявляв, що закликати на війну будуть військових запасу і тих, хто служив в російській армії. Однак насправді під мобілізацію потрапили майже всі підряд.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що росіяни хочуть мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх нібито відправлять в Україну для "охорони" захоплених територій. Але, за даними опозиційних ЗМІ, закликати мають намір близько 1 200 000 осіб.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що Росія навряд чи зможе створити ефективні війська завдяки мобілізації.

У війська окупантів забирають осіб з серйозними захворюваннями і тих, хто має право на відстрочку. Реальна ситуація не відповідає тому, що говорили в Кремлі.

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