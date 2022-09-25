Мобілізація в Росії не призведе до створення ефективної бойової сили - Інститут вивчення війни

На фронт закликають всіх підряд, в тому числі і осіб з серйозними захворюваннями і правом на отримання відстрочки, відзначили фахівці.
У Росії оголосили часткову мобілізацію, проте в реальності під призов потрапляють всі підряд. У тому числі і особи з серйозними захворюваннями і правом на відстрочку. За таких умов Москві навряд чи вдасться сформувати ефективні бойові підрозділи. Про це заявили в Інституті вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що після заяви Путіна про мобілізацію влади стали закликати на фронт тисячі чоловіків. На війну забирають всіх підряд, в тому числі і осіб, у яких є супутні захворювання і право на відстрочку. Реальна ситуація суперечить офіційним заявам.
Як вважають фахівці, за таких умов країна-агресорка навряд чи зможе створити ефективні силові підрозділи. Так звана підготовка призваних осіб триватиме не більше 2 місяців.
"Часткова мобілізація Кремля продовжує поспішно змушувати тисячі чоловіків по всій Росії вступати на військову службу, але навряд чи це створить ефективну бойову силу. Проходить мобілізація чоловіків старше 50 років з серйозними захворюваннями", – підкреслили в Інституті вивчення війни.
Путін оголосив мобілізацію у Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються призивати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
Дивіться відео ТСН - Путін має намір мобілізувати 1 000 000 росіян
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