Мобілізація в Росії не призведе до створення ефективної бойової сили - Інститут вивчення війни

Плани Путіна щодо мобілізації в Росії можуть провалитися / Reuters

У Росії оголосили часткову мобілізацію, проте в реальності під призов потрапляють всі підряд. У тому числі і особи з серйозними захворюваннями і правом на відстрочку. За таких умов Москві навряд чи вдасться сформувати ефективні бойові підрозділи. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що після заяви Путіна про мобілізацію влади стали закликати на фронт тисячі чоловіків. На війну забирають всіх підряд, в тому числі і осіб, у яких є супутні захворювання і право на відстрочку. Реальна ситуація суперечить офіційним заявам.

Як вважають фахівці, за таких умов країна-агресорка навряд чи зможе створити ефективні силові підрозділи. Так звана підготовка призваних осіб триватиме не більше 2 місяців.

"Часткова мобілізація Кремля продовжує поспішно змушувати тисячі чоловіків по всій Росії вступати на військову службу, але навряд чи це створить ефективну бойову силу. Проходить мобілізація чоловіків старше 50 років з серйозними захворюваннями", – підкреслили в Інституті вивчення війни.

Путін оголосив мобілізацію у Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються призивати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - Путін має намір мобілізувати 1 000 000 росіян

Інші новини: