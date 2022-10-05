Путін назвав винних у провалі мобілізації в Росії

Путін підписав указ про відстрочку від призову для студентів аспірантури.
Російський президент Володимир Путін звинуватив уряд у неналежному складанні указу про часткову мобілізацію в РФ.
"Спочатку Міністерство оборони доповіло, що цілий ряд категорій наших громадян немає необхідності закликати в рамках мобілізації. Але відповідних змін до нормативно-правової бази своєчасно не внесли", - заявив Путин.
Тому, за його словами, в проекті указу, який представив уряд і Міністерство оборони, не було враховано початкову позицію самого Міноборони.
"І доводиться вносити в цей документ відповідні корективи", - додав він.
Так, сьогодні Путін підписав указ про відстрочку для студентів аспірантури, а також тих, хто навчається на програмах ординатури та асистентури-стажування.
Путін оголосив мобілізацію в Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
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