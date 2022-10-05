Путін назвав винних у провалі мобілізації в Росії

Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Російський президент Володимир Путін звинуватив уряд у неналежному складанні указу про часткову мобілізацію в РФ.

"Спочатку Міністерство оборони доповіло, що цілий ряд категорій наших громадян немає необхідності закликати в рамках мобілізації. Але відповідних змін до нормативно-правової бази своєчасно не внесли", - заявив Путин.

Тому, за його словами, в проекті указу, який представив уряд і Міністерство оборони, не було враховано початкову позицію самого Міноборони.

"І доводиться вносити в цей документ відповідні корективи", - додав він.

Так, сьогодні Путін підписав указ про відстрочку для студентів аспірантури, а також тих, хто навчається на програмах ординатури та асистентури-стажування.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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