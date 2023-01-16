Від заправників до пілотів-катів: названо імена причетних до удару по Дніпру

Були ідентифіковані всі причетні до ракетних обстрілів, в тому числі ті, хто заправляв літаки і ракети перед пуском.

Зруйнований житловий будинок у Дніпрі / Кирило Тимошенко

Стали відомі нові дані про військовослужбовців РФ з 52-го гвардійського полку, причетних до удару ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі.

Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar опублікували імена 44 осіб з 52-го гвардійського полку РФ.

Заявляється, що були знайдені всі причетні до ракетних обстрілів, в тому числі ті, хто заправляв літаки і ракети перед пуском.

"Додатково були ідентифіковані особи, прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але які не входять до його складу", - заявили в Molfar.

У список потрапили також просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку і присутні на загальних фото як ймовірні колишні або резервні військові цього гвардійського полку.

Зазначається, що це той самий авіаційний полк, який здійснив терористичний обстріл торгового центру "Амстор" у місті Кременчук 27 червня 2022 року.

/ molfar.global

За даними Molfar, командиром 52 гвардійського авіаполку є Олег Тимошин. Повний список 44 росіян можна подивитися по цьому посиланню.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася-вже відомо про більш ніж 30 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це понад 30 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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