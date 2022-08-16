Починаюча пропагандистка РФ "самоліквідикувалася" на Донбасі

Земфіра Сулейманова / WarGonzo

На тимчасово окупованій території Донецької області загинула починаюча російська журналістка Земфіра Сулейманова.

У пропагандистському Телеграм-каналі WarGonzo заявили, що Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою і реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".

За даними росіян, Сулейманова зробила "жест доброї волі" і підірвалася на міні.

"Земфіра Сулейманова приїхала в Донецьк як волонтер і журналістка. Під час робочої поїздки Земфіра підірвалася на міні разом з водієм. Лікарі не змогли її врятувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські захисники майстерно ліквідували російського капітана з Дагестану Агабекова Фахретдіна. Він був командиром мотострілецької роти окупантів.

Також ми повідомляли, що в Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибирского району Бурятії. Його молода дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом, який окупанту вручили посмертно.

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