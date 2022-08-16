Починаюча пропагандистка РФ "самоліквідикувалася" на Донбасі

Вона мріяла стати "справжнім військовим журналістом".
На тимчасово окупованій території Донецької області загинула починаюча російська журналістка Земфіра Сулейманова.
У пропагандистському Телеграм-каналі WarGonzo заявили, що Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою і реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".
За даними росіян, Сулейманова зробила "жест доброї волі" і підірвалася на міні.
"Земфіра Сулейманова приїхала в Донецьк як волонтер і журналістка. Під час робочої поїздки Земфіра підірвалася на міні разом з водієм. Лікарі не змогли її врятувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські захисники майстерно ліквідували російського капітана з Дагестану Агабекова Фахретдіна. Він був командиром мотострілецької роти окупантів.
Також ми повідомляли, що в Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибирского району Бурятії. Його молода дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом, який окупанту вручили посмертно.
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