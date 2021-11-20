Якщо Путін нападе на Україну: американці мають намір потужно бахнути по Росії санкціями

Американці хочуть потужно бахнути по Росії санкціями / УНІАН

Очільник комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка призведе до каскаду санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових установ, трансакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Як повідомляє портал Axios, у США б'ють на сполох через масове нарощування військових Росії на східному кордоні України. Загроза санкцій повинна стати потужним стримувальним фактором проти президента Росії Володимира Путіна.

Пропозиція Менендеса була представлена пізно ввечері в четвер як поправка до оборонного бюджету, за який Сенат голосуватиме після перерви в День подяки.

Поправка вимагатиме від президента Байдена запровадити санкції і заборони на видачу віз проти вищих російських військових і розвідників, які планують або здійснюють вторгнення в Україну, а також дозволить додаткову військову допомогу Києву.

Крім того, поправка передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств і критично важливих нафтогазових і мінеральних секторів. Також повинні бути заборонені операції з первинним і вторинним суверенним боргом, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.

Реклама

Передбачено також санкції щодо будь-якої компанії або корпоративного службовця, який бере участь у плануванні або експлуатації Північного потоку-2.

Республіканці в Сенаті наполягають на голосуванні за власну поправку щодо санкцій стосовно проєкту газопроводу зараз — до будь-якого потенційного російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив подяку Палаті представників США за включення в закон про витрати на потреби безпеки у 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, які протидіятимуть реалізації проєкту газопроводу Північний потік-2.

У своєму повідомленні в Twitter глава держави висловив надію на підтримку поправок американським Сенатом.

Дивіться відео ТСН - як Росія може змусити ЄС запустити Північний потік-2:

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post і Politico раніше опублікували відомості, згідно з якими Росія сконцентрувала війська біля кордонів України. Журналісти показали супутникові знімки переміщення російської техніки біля українських кордонів.

У НАТО підтвердили стягування Росією військ до кордонів України і заявили, що у Москви є серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Журналісти британського видання Financial Times стверджують, що спецслужби Заходу мають відомості про те, що на цей момент фіксується серйозна небезпека ймовірного військового вторгнення Росії в Україну. Відомості підтвердила заступник міністра оборони Ганна Маляр.