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Залишаться без смартфонів, ноутбуків і холодильників: США жорстко вдарять по РФ за напад на Україну

9 січня 2022, 15:54

Очікується, що санкції набудуть чинності за декілька годин після військового вторгнення Росії на територію української держави.

США, Росія, прапори
Ембарго США може поширюватися на постачання до Росії і споживчої техніки з інших країн / Getty Images

США і союзники розробляють новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть включати заборону на постачання до країни побутової техніки та споживчої електроніки. Якщо Москва зважиться на військове вторгнення в Україну, росіяни за лічені години можуть втратити ноутбуки, смартфони, холодильники, пральні машини та іншу техніку, що постачається зі Штатів, або розроблена американцями.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників, новий пакет санкцій проти РФ, що враховує сценарій можливої російської військової інтервенції в Україну, включає заборону на постачання до РФ споживчої електроніки.

Що можуть заборонити постачати до Росії

  • Ноутбуки
  • Смартфони
  • Холодильники
  • Пральні машини та іншу техніку.

Під заборону на експорт до Росії може потрапити і техніка інших країн, у якій використовуються американські чіпи або ПЗ з США.

"Це стосується не тільки американських виробників, але й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників, які використовують американські чипи або програмне забезпечення", - зазначено в повідомленні.

Санкції набудуть чинності протягом декількох годин

Обмеження також можуть торкнутися аерокосмічної і військової галузі Росії, промисловості, сектори оборони і цивільної авіації.

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"Це вдарить по високотехнологічним амбіціям Росії, будь то штучний інтелект або квантові обчислення", - наголошується в матеріалі.читайте такожРакети США в Україні та гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою

Підкреслюється, що санкції запустять протягом декількох годин у разі військової атаки РФ на Україну.

Санкції США проти Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон запустить чергові економічні санкції проти Росії у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо Києва. Причому американці обіцяють санкції, які не були задіяні Заходом у 2014 році.

Колишній посол Штатів в Україні Джон Гербст вважає, що США підтримають Київ військовою технікою і санкціями проти РФ. Якщо росіяни все ж таки зважаться на військову інтервенцію на територію української держави, проект Північний потік-2 буде повністю зупинено.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд казала, що Захід розглядає безліч варіантів заходів у відповідь проти Росії у разі військової атаки на Україну. Одним з інструментів може стати відключення Москви від світової фінансової системи.

Як стверджують журналісти AP, американські чиновники повідомили, що за сценарію військової операції Росії проти України на Москву очікують "серйозні і непосильні санкції", які завдадуть удару по стратегічно важливих секторах російської економіки і фінансовій системі.

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