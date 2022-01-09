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Опиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на Росію

9 січня 2022, 07:30

Також США разом з союзниками розглядають заборону експорту американської електроніки.

Санкція
США готові накласти ембарго на Росію / Reuters

Якщо Росія нападе на Україну, то вона може опинитися в списку країн, на які поширюються найбільш жорсткі експортні обмеження. Зараз аналогічні санкції накладено на Кубу, Іран, КНДР і Сирію.

Як повідомляє Reuters, під обмеження можуть потрапити товари США, що експортуються в Росію, а також "деякі товари іноземного виробництва, створені в межах юрисдикції США".

Крім санкцій в галузі енергетики і споживчих товарів, США разом з союзниками розглядають заборону експорту американської електроніки, програмного забезпечення, а також пов'язаних з ними технологій.

Санкції, що розглядаються на випадок нападу на Україну, не запроваджуватимуться за принципом "від малого до великого", зазначив американський чиновник у Білому домі.

"Замість цього ми почнемо з жорстких заходів і будемо їх зберігати. Це означає, що ми у співпраці з нашими союзниками і партнерами негайно запровадимо заходи, які серйозно і значно позначаться на російській економіці, в тому числі на фінансовій системі і критичних для Кремля секторах економіки", - сказав він.

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Зазначимо, Росія продовжує тримати український кордон у напрузі. Американське видання The New York Times оприлюднило нову карту скупчення російських військ біля України. За попередніми даними, там знаходяться орієнтовно 100 000 російських військових. У виданні зазначили, що російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Нагадаємо, раніше очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що для запобігання вторгнення Росії в Україну проти Москви необхідно ввести нові потужні санкції.

У Держдепі США заявили про те, що глибоко стурбовані майбутнім голосуванням в Сенаті за пропозицією республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти Північного потоку-2. Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" з протидії Росії.

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про санкції відносно російського газопроводу Північний потік-2.

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