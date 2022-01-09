Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФ

Якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США запустять найпотужніші санкції проти Москви - американські ЗМІ / УНІАН

США готові обговорювати з Росією питання скорочення арсеналу можливого розгортання наступальних ракет в Україні та обмежень на військові навчання Штатів та НАТО у Європі. Але будь-які домовленості сторін залежатимуть від того, чи послабить Москва загрозу біля українських кордонів. Жодних рішень у цих питаннях не повинно прийматися без згоди Києва та Альянсу. Вашингтон не скорочуватиме свою військову присутність у Європі, і не гарантуватиме нерозширення блоку безпеки Заходу на схід. На Росію у разі військового вторгнення в Україну очікують нищівні санкції, які торкнуться стратегічних секторів економіки держави.

Як повідомляє AP з посиланням на заяви американських чиновників, США готові піти на певний перегляд своєї політики у Європі у тому випадку, якщо Росія припинить ескалацію біля кордонів України. Якщо ситуація розвиватиметься в іншому руслі, Вашингтон посилить тиск на США.

Поступки Росії від США залежатимуть від ситуації з Україною

Американські чиновники заявили, що адміністрація Джо Байдена може обговорити з Росією скорочення можливого розгортання наступальних ракет в Україні і обмеження на військові навчання Штатів і Північноатлантичного альянсу у Східній Європі. Також американці готові піти на деякі зміни своєї політики безпеки у Європі.

Однак США готові поступитися тільки у тому випадку, якщо Росія припинить ескалацію ситуації біля кордонів України. Причому жодні рішення не повинні прийматися без участі української держави і Північноатлантичного альянсу.

Сполучені Штати не скоротять військову присутність у Східній Європі

Чиновники також стверджують, що американці ні вв жодному разі не мають наміру скорочувати присутність контингенту і військової техніки у Східній Європі, як того вимагає Москва. Категоричну позицію Вашингтона підтримують і в Пентагоні.

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США не гарантують нерозширення НАТО на схід

Сполучені Штати категорично не вітають вимоги РФ щодо гарантій нерозширення Альянсу на схід.читайте такожРосію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження Москві

Росію у разі вторгнення в Україну очікують найжорстокіші санкції

Якщо Росія зважиться на військове вторгнення в Україну, США і американські союзники запустять "серйозні та непосильні" санкції проти Росії, які вдарять по російській економіці, фінансовій системі, а також стратегічно важливим для держави секторам.читайте такожОпиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на Росію

Йдеться про те, що крім санкцій, пов'язаних з енергоносіями і споживчими товарами, розглядатиметься варіант ембарго на експорт до Росії сучасних електронних компонентів, програмного забезпечення і технологій, які використовують обладнання США.

РФ може приєднатися до Куби, Ірану, Сирії та Північної Кореї – країн з найсуворішими обмеженнями для експортного контролю.

Таким чином, у Росії виникнуть проблеми з отриманням інтегральних схем, а також відповідної продукції, через домінування американського програмного забезпечення у даній сфері.

В результаті обмеження можуть поширитися на авіоніку, смартфони, верстати,ігрові приставки, телевізори та планшети.читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою

Крім того, подібні санкції можуть завдати удару по російській промисловості, оборонному сектору і сектору цивільної авіації. Високотехнологічним амбіціям РФ буде завдано серйозної шкоди.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

МЗС Росії 17 грудня оприлюднило два документи – проект договору РФ та США щодо гарантій безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У документах йдеться про те, що Москва вимагає від Вашингтона гарантій щодо невступу України до Північноатлантичного альянсу і відмови блоку безпеки Заходу від подальшого розширення на схід.

У Білому домі заявляли, що Штати не домовлятимуться з РФ щодо безпеки без держав Євросоюзу і країн-союзників. До того ж американці не бачать можливості знайти компроміс у питанні обмеження на ведення країнами своєї суверенної політики.

Північноатлантичний альянс бачить перспективи у перемовинах з Росією щодо безпеки за участю країн-союзників, серед яких і Україна. Причому перед стартом діалогу Москва повинна досягти прогресу у відносинах з Києвом.

Перемовини США та РФ щодо безпеки відбудуться 10 січня у Женеві. Рада Росія-НАТО очікується 12 січня у Брюсселі. Вже 13 січня у Відні мають пройти консультації за лінією ОБСЄ.