УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФ

9 січня 2022, 14:07

Вашингтон категорично проти вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід і виведення військ зі Східної Європи.

Україна США
Якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США запустять найпотужніші санкції проти Москви - американські ЗМІ / УНІАН

США готові обговорювати з Росією питання скорочення арсеналу можливого розгортання наступальних ракет в Україні та обмежень на військові навчання Штатів та НАТО у Європі. Але будь-які домовленості сторін залежатимуть від того, чи послабить Москва загрозу біля українських кордонів. Жодних рішень у цих питаннях не повинно прийматися без згоди Києва та Альянсу. Вашингтон не скорочуватиме свою військову присутність у Європі, і не гарантуватиме нерозширення блоку безпеки Заходу на схід. На Росію у разі військового вторгнення в Україну очікують нищівні санкції, які торкнуться стратегічних секторів економіки держави.

Як повідомляє AP з посиланням на заяви американських чиновників, США готові піти на певний перегляд своєї політики у Європі у тому випадку, якщо Росія припинить ескалацію біля кордонів України. Якщо ситуація розвиватиметься в іншому руслі, Вашингтон посилить тиск на США.

Поступки Росії від США залежатимуть від ситуації з Україною

Американські чиновники заявили, що адміністрація Джо Байдена може обговорити з Росією скорочення можливого розгортання наступальних ракет в Україні і обмеження на військові навчання Штатів і Північноатлантичного альянсу у Східній Європі. Також американці готові піти на деякі зміни своєї політики безпеки у Європі.

Однак США готові поступитися тільки у тому випадку, якщо Росія припинить ескалацію ситуації біля кордонів України. Причому жодні рішення не повинні прийматися без участі української держави і Північноатлантичного альянсу.

Сполучені Штати не скоротять військову присутність у Східній Європі

Чиновники також стверджують, що американці ні вв жодному разі не мають наміру скорочувати присутність контингенту і військової техніки у Східній Європі, як того вимагає Москва. Категоричну позицію Вашингтона підтримують і в Пентагоні.

Реклама

США не гарантують нерозширення НАТО на схід

Сполучені Штати категорично не вітають вимоги РФ щодо гарантій нерозширення Альянсу на схід.читайте такожРосію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження Москві

Росію у разі вторгнення в Україну очікують найжорстокіші санкції

Якщо Росія зважиться на військове вторгнення в Україну, США і американські союзники запустять "серйозні та непосильні" санкції проти Росії, які вдарять по російській економіці, фінансовій системі, а також стратегічно важливим для держави секторам.читайте такожОпиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на Росію

Йдеться про те, що крім санкцій, пов'язаних з енергоносіями і споживчими товарами, розглядатиметься варіант ембарго на експорт до Росії сучасних електронних компонентів, програмного забезпечення і технологій, які використовують обладнання США.

РФ може приєднатися до Куби, Ірану, Сирії та Північної Кореї – країн з найсуворішими обмеженнями для експортного контролю.

Таким чином, у Росії виникнуть проблеми з отриманням інтегральних схем, а також відповідної продукції, через домінування американського програмного забезпечення у даній сфері.

В результаті обмеження можуть поширитися на авіоніку, смартфони, верстати,ігрові приставки, телевізори та планшети.читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою

Крім того, подібні санкції можуть завдати удару по російській промисловості, оборонному сектору і сектору цивільної авіації. Високотехнологічним амбіціям РФ буде завдано серйозної шкоди.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

МЗС Росії 17 грудня оприлюднило два документи – проект договору РФ та США щодо гарантій безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У документах йдеться про те, що Москва вимагає від Вашингтона гарантій щодо невступу України до Північноатлантичного альянсу і відмови блоку безпеки Заходу від подальшого розширення на схід.

У Білому домі заявляли, що Штати не домовлятимуться з РФ щодо безпеки без держав Євросоюзу і країн-союзників. До того ж американці не бачать можливості знайти компроміс у питанні обмеження на ведення країнами своєї суверенної політики.

Північноатлантичний альянс бачить перспективи у перемовинах з Росією щодо безпеки за участю країн-союзників, серед яких і Україна. Причому перед стартом діалогу Москва повинна досягти прогресу у відносинах з Києвом.

Перемовини США та РФ щодо безпеки відбудуться 10 січня у Женеві. Рада Росія-НАТО очікується 12 січня у Брюсселі. Вже 13 січня у Відні мають пройти консультації за лінією ОБСЄ.

viber
новини Росії НАТО новини США ЗМІ санкції проти Росії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФ». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в біду Місячний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Тільцям - витівки недругів, Дівам – суперники, Скорпіонам - заздрістьМісячний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Тільцям - витівки недругів, Дівам – суперники, Скорпіонам - заздрість Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022 Прощавайте, долар і євро, або Чому українцям у 2022 році не варто вкладатися у звичну валютуПрощавайте, долар і євро, або Чому українцям у 2022 році не варто вкладатися у звичну валюту Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівГороскоп на картах Таро на січень 2022 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, Левів
15:04

Побили і кинули помирати: під Харковом знайшли понівечене тіло жінки у водоймі

14:49

Накриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогнозВідео

14:34

Блокада від США і домовленості без пауз: у Лаврова назвали завдання РФ на перемовини щодо безпекиВідео

14:18

Скандального російського блогера Даню Мілохіна не пустили в УкраїнуВідео

14:07

Жорсткі умови щодо України, НАТО і санкції: США приготували перемовний порядок денний на діалог з РФВідео

Реклама
13:58

У Дніпропетровській області 9-річні хлопчики знайшли петарду та підірвали її: діти сильно обпеклисяВідео

13:56

Прикмети на 10 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду

13:19

Сім'я Назарбаєва через протести втратила мільярди доларівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недругиВідео

12:41

Відкривати вогонь без попередження: у Казахстані випадково застрелили 4-річну дівчинкуВідео

12:38

Лікар розповіла, як правильно їсти огіркиВідео

12:25

У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлямВідео

11:50

У Бразилії на озері Фурнаш на туристів обрушилася частина скеліВідео

11:30

Смачні рулетики зі свинини з грибами на Старий Новий рік: готувати дуже швидкоВідео

11:29

Початок кінця: науковці назвали Омікрон передвісником закінчення пандемії коронавірусуВідео

10:21

"Милувалися снігопадом": у Пакистані на трасі загинули 22 туристи, тисяча авто застрягли в снігу

10:20

Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18Відео

09:40

Нутриціолог розповіла, чим небезпечний фарш і чому краще віддавати перевагу цільним шматкам м'ясаВідео

09:36

Ракети США в Україні та гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з МосквоюВідео

08:52

"Раптово виїхав на зустрічну смугу": у Польщі 29-річний українець на смерть розбився в страшній ДТП

Реклама
08:32

Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження МосквіВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022: Ракам – гроші, Стрільцям – борги, Водоліям - удачаВідео

08:03

Росія цілодобово перекидає військових до КазахстануВідео

07:45

Коронавірус, енергетична криза та вибори: чого чекати українцям у 2022 роціПогляд

07:30

Опиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на РосіюВідео

07:10

Україна в НАТО і розширення Альянсу: експерт назвав сценарій угоди Заходу з Росією щодо безпекиВідео

06:29

В України є лише три надійні партнери, і західних країн серед них немаєПогляд

06:02

У моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладанняФото

05:40

Найсмачніший французький сніданок за 10 хвилин: готувати дуже швидкоВідео

05:28

Війна РФ проти України і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав сценарій КремляВідео

05:01

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

04:44

80 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій девальваціїВідео

04:21

100 грн за кг: в Україні стрімко подорожчав популярний овочВідео

03:50

Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітяхВідео

03:16

До Землі мчить астероїд - його розмір більший за Біг Бен: вчені NASA оцінили ризики

02:43

Українців попередили про загрозу відключення опалення: названа причинаВідео

02:18

Даша Астаф'єва без макіяжу засвітила пишний бюст в леопардовому бікіні

01:45

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

01:17

Симптом раку на обличчі та шиї: коли звертатися до онколога

00:51

Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
08 січня, субота
23:23

Білий дім обговорюватиме з Кремлем розміщення своїх ракет у Європі - іноЗМІВідео

23:01

ТОП-3 речі, які краще не купувати в Інтернеті

22:31

Масштабна ДТП в Єгипті: в Шарм-Ель-Шейху загинули 16 людей

22:12

Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової поштиВідео

22:00

У небі над Києвом пролетів гігантський прапор КазахстануВідео

21:59

Які звички віщують успіх і багатство в будинкуВідео

21:45

У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК StingerВідео

21:26

Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру

20:56

Погроми в Казахстані організували російські спецслужби: у РФ висунули несподівану версіюВідео

20:49

У Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти