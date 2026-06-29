"Усвідомлює труднощі": в ISW поставили під сумнів "переможні" заяви Путіна

Путін заявив, що РФ має достатню силу, щоб протистояти спробам зовнішніх гравців стримати розвиток Росії.

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В ISW поставили під сумнів "переможні" заяви Путіна / Колаж: Главред, фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Коротко:

Виступ Путіна – спроба Кремля представити військову перемогу РФ в Україні як неминучу

Путін не став прямо обговорювати ударну кампанію України проти Росії

Російський диктатор Володимир Путін у виступі 28 червня продемонстрував свою рішучість досягти військових цілей в Україні та відкинув дипломатичні рішення щодо припинення війни. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи його заяви.

Так, Путін заявив, що РФ має достатню силу, ресурси та політичну волю, щоб протистояти спробам зовнішніх гравців стримати розвиток Росії.

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Він також стверджував, що нібито ЗСУ відступають по всій лінії фронту, заявивши, що Росія готова боротися за свої основні інтереси

Водночас аналітики зазначають, що виступ Путіна - це лише чергова спроба Кремля представити військову перемогу Росії в Україні як неминучу, а український фронт - як такий, що перебуває на межі краху.

"Кремль продовжує вдаватися до подібних риторичних прийомів, намагаючись вплинути на Захід та Україну, щоб вони поступилися вимогам Росії, особливо з огляду на те, що боєздатність Росії на полі бою у 2026 році продовжує знижуватися, а здатність Росії досягати своїх цілей військовим шляхом перебуває під питанням", - йдеться у звіті.

При цьому Путін визнав вплив, який українська кампанія дальніх ударів чинить на РФ, хоча й спробував розвіяти побоювання та створити видимість стабільності.

"Путін не став прямо обговорювати ударну кампанію України проти Росії чи масштабний дефіцит бензину по всій країні, але, ймовірно, він тонко намагається показати, що усвідомлює економічні та соціальні труднощі, з якими стикається Росія", - вважають аналітики.

Війна в Україні - головне

Раніше диктатор РФ заявив, що спроби тиску нібито не дають результату, а Росія продовжує "твердо стояти на ногах". Путін повторив звинувачення на адресу України, заявивши, що "київський режим відступає по всій лінії бойового зіткнення" і нібито вдається до "терористичних дій".

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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