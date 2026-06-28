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"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

Олексій Тесля
28 червня 2026, 21:26
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Заяви Володимира Путіна про нібито наближення перемоги не відповідають ситуації на фронті, зазначає Георгій Тихий.
Тихий, Путін
Георгій Тихий відповів на заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/heorhiitykhyi/photos, kremlin.ru

Головне:

  • Росія не змогла реалізувати жодної із заявлених цілей війни
  • Спроби РФ просуватися вперед блокуються українськими силами

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росія не змогла реалізувати жодної із заявлених цілей.

При цьому країна-агресор РФ зазнала значних втрат — близько 1,3 мільйона осіб, а її наступальні дії фактично зупинилися, написав він у X.

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Представник МЗС підкреслив, що заяви диктатора Володимира Путіна про нібито наближення перемоги не відповідають ситуації на фронті. За його словами, російське керівництво розраховувало на швидкий успіх на початку війни, однак у результаті тривалих бойових дій зіткнулося з серйозними втратами та відсутністю стратегічних результатів.

"POV: ви говорите так, ніби ось-ось виграєте війну (вже п’ятий рік поспіль). РЕАЛЬНО: ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона чоловіків за понад 4 роки", — зазначив Тихий.

Він також заявив, що подальші спроби російських військ просуватися вперед блокуються українськими силами. За його словами, активні бойові дії дедалі частіше зачіпають і територію самої Росії.

"Ваше повільне просування зупинилося — війна повертається на вашу територію", — підсумував представник МЗС.

Що передувало

Раніше диктатор РФ заявив, що спроби тиску нібито не дають результату, а Росія продовжує "твердо стояти на ногах". Путін повторив звинувачення на адресу України, заявивши, що "київський режим відступає по всій лінії бойового зіткнення" і нібито вдається до "терористичних дій".

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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