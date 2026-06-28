Путін заговорив про зміну планів у війні і 'доленосний' час для РФ

У своєму виступі Путін традиційно повторив тезу про нібито неможливість військової поразки Росії.

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Путін заявив про "непереможність" РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сказав Путін:

Путін назвав період доленосним для Росії

Росію нібито неможливо перемогти на полі бою

Стратегічні цілі у війні проти України будуть досягнуті

Російський лідер Володимир Путін взяв участь у передвиборчому з’їзді партії "Єдина Росія". Нинішній період він назвав "доленосним" для Росії. Про це пише ТАСС.

У своїй промові Путін стверджував, що Росію нібито неможливо перемогти на полі бою, а Захід, за його словами, не досягає успіху у військовому протистоянні та "переходить до інших методів впливу". Він також заявив про нібито спроби "розхитати політичну ситуацію" всередині РФ.

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Роосійський лідер стверджує, що спроби тиску не дають результату, а Росія продовжує "твердо стояти на ногах". Путін повторив звинувачення на адресу України, заявивши, що "київський режим відступає по всій лінії бойового зіткнення" та нібито вдається до "терористичних дій".

Окрему частину виступу він присвятив війні проти України, заявивши, що Росія "коригує окремі плани відповідно до ситуації", однак усі стратегічні цілі, за його словами, будуть реалізовані повністю. Також він заявив, що країна готова "захищати свої корінні інтереси" і що без цього, на його думку, "Росія може бути тільки сильною або не буде жодної Росії".

Також він заявив, що учасники війни проти України є "справжньою елітою Росії".

Дивіться відео із заявою Путіна:

Заява Путіна / Фото: скріншот

Як удари по Росії можуть вплинути на хід війни - коментар експерта

Експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар зазначив, що через велику територію Росії створити повноцінну систему захисту всіх стратегічних об’єктів практично неможливо. Саме тому в обороні виникають слабкі місця, які можуть використовуватися для ударів.

За словами Гончара, ключове значення має комплексний тиск на всю військово-економічну систему РФ. Окрім проблем із технікою та мобілізаційним ресурсом, дедалі помітнішими стають труднощі в енергетичному секторі, що впливають на фінансові можливості ведення війни.

"Війна – це гроші. Саме гроші дають можливість виробляти техніку, боєприпаси, паливо для фронту, зокрема, для ведення наступальних дій. Немає грошей – немає війни", - сказав експерт.

Удари по території РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські захисники завдали удару ракетами FP-5 "Фламінго" по російському Волгограду, ціллю став оборонний завод "Титан-Барикади". Підприємство виготовляло артилерійські системи та елементи ракетної техніки, зокрема для комплексів "Іскандер-М".

Окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайного стану на тлі серії українських ударів по військових і логістичних об’єктах на півострові. За даними ISW, після перебоїв з електропостачанням, паливом і рухом через Керченський міст частина населення та російських військових почала залишати Крим.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що Росія має ресурси для тривалого ведення війни у нинішньому форматі та здатна ще довго підтримувати бойові дії за рахунок мобілізації та виробництва озброєння. Він вважає, що ключовим фактором завершення війни може стати зміна настроїв всередині російського суспільства та його реакція на наслідки бойових дій.

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