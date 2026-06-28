Путін раптово визнав паливний колапс і висунув нові вимоги до України

Російський лідер зробив низку заяв про війну проти України, ситуацію на фронті та наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

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Путін побідкався на українські атаки та заговорив про імпорт / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ви дізнаєтеся:

Яка ситуація з паливом у Криму

Які напрямки фронту Путін назвав пріоритетними для РФ

Які територіальні претензії або погрози він озвучив щодо України

Російський лідер Володимир Путін зробив низку заяв щодо внутрішньої ситуації та війни проти України. Він визнав, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії створюють проблеми, однак назвав їх "некритичними".

Главред зібрав основні заяви Путіна щодо війни, ударів по енергетичних об'єктах у РФ та ситуації з паливом.

відео дня

Удари України по російській енергетиці

Путін визнав, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії створюють труднощі для системи. Водночас він наголосив, що ці проблеми "не є критичними", а енергетика працює із запасом міцності. За його словами, пошкоджені об’єкти швидко відновлюються.

"Усі пошкоджені енергетичні об'єкти РФ досить швидко відновлюються, все працює з великим запасом міцності", - переконував російський лідер під час виступу.

Окремо він заявив про необхідність нарощування виробництва та постачання засобів протиповітряної оборони. Також допустив, що для стабілізації енергетичного балансу може використовуватися імпорт.

"Удари з енергетики РФ створюють проблеми, це очевидно", - визнав Путін.

Ситуація з пальним

Путін прокоментував забезпечення тимчасово окупованого Криму пальним, заявивши, що потреби півострова будуть покриті. За його словами, на цей момент у Криму є запас пального на кілька днів.

"Ви добре знаєте, що проблеми для автомобілістів та для бізнесу зберігаються. Черги, на жаль, теж на заправках є", - визнав Путін.

Він також додав, що "потрібну марку бензину зараз не завжди можна знайти". Водноча Путін поспішив заспокоїти росіян тим, що постачання планується нарощувати як морським, так і наземним шляхом.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Заява пролунала на тлі повідомлень про перебої з паливом та логістичні труднощі на окупованому півострові після українських далекобійних санкцій.

Дивіться відео із панікою росіян через черги на заправках і дефіцит палива:

Росіяни скаржаться на ситуацію з паливом / Фото: скріншот

Заяви про фронт

Коментуючи перебіг бойових дій, він заявив, що Росія не дозволить Україні зупинити просування своїх військ. Путін озвучив завдання "остаточного звільнення Донбасу та Новоросії".

Він стверджує, що російські війська нібито прорвали "трирівневу оборону" на окремих напрямках у зоні угруповання "Центр".

Також він заявив про просування до населеного пункту Добропілля та відсутність підготовлених оборонних рубежів за ним. Окремо Путін озвучив твердження, що до Слов’янська нібито залишилося близько 8–9 кілометрів, а українські сили нібито перебувають під загрозою оточення на окремих ділянках фронту. Незалежного підтвердження цим заявам немає.

"Зони безпеки" та розширення бойових дій

Окремо Путін заявив про намір створювати так звані "зони безпеки", зокрема в Сумській області. За його словами, це є відповіддю на дії України в прикордонних регіонах Росії.

"Метою РФ у Сумській області є створення зони безпеки", - цинічно заявив Путін і додав, що до міста окупантам нібито залишається близько 10 кілометрів.

Суми / Інфографіка: Главред

Він також пригрозив Україні територіальними втратами через удари по Курській області та заявив, що Росія продовжить військові дії для забезпечення своїх інтересів.

"Київ заплатить за свої злочини у Курській області втратою території, яка потрібна для зони безпеки", - пригрозив голова Кремля.

Переговори та позиція Кремля

Путін заявив, що контакти щодо можливих переговорів тривають і нібито надходять нові пропозиції. Водночас він наголосив, що Росія не має наміру "рятувати київський режим" і продовжить бойові дії до досягнення поставлених цілей.

Він також відкинув ідею обмеження бойових дій лише окремими територіями, заявивши, що це дало б Україні можливість перегрупувати сили.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Окремо він прокоментував пропозиції щодо обмеження бойових дій лише на чотирьох окупованих Росією територіях, заявивши, що це могло б дати перевагу Україні через можливість перекидання сил.

Крім цього, Путін заявив, що в Анкориджі "ніхто не ставив жодних підписів", але обговорювалися можливості завершення війни в Україні. Росію в Анкориджі, за його словами, просили піти на компроміси, сформульовані американськими переговорниками. При цьому лідер РФ стверджує, що готовий продовжити обговорення зі США всіх модальностей, які були в Анкориджі.

Заяви про Захід і інформаційну війну

Також кремлівський лідер заявив, що Захід нібито прагне стратегічної поразки Росії, а удари по її території використовуються як інструмент інформаційного впливу. За його словами, атаки України мають на меті розкол російського суспільства та зупинку наступу РФ.

"Удари РФ у відповідь углиб України набагато потужніші і чутливіші", - сказав Путін.

При цьому він заявив про необхідність збільшення виробництва та постачання засобів протиповітряної оборони в Росії.

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