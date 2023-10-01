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"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2023, 20:36 оновлено 1 жовтня, 20:50
Лідер партії-переможця погрожує припинити надавати військову допомогу Україні.
Роберт Фіцо, Жозеп Боррель
В ЄС відреагували на вибори в Словаччині / Колаж: Главред, фото: УНІАН , komentare.hnonline.sk

У Словаччині пройшли вибори і більшість голосів отримала пропутінська партія. В Євросоюзі вже відреагували на результати, але відповідь виявилася занадто дипломатичною.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час своєї пресконференції в Києві не побачив нічого такого в голосуванні і заявив, що це лише прояв волі виборців.

"Це результат вільних виборів, як це відбувається в будь-якій країні Європейського Союзу", - сказав він.

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Він відмовився коментувати вибори і зазначив, що всі країни-члени ЄС продовжують демонструвати єдність у підтримці України, що і було з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я думаю, що Путін був дуже здивований тим, що всі члени ЄС об'єдналися навколо підтримки України, що ми змогли затвердити багато санкційних пакетів один за іншим, а також створити інструменти фінансування і підтримки України. І це свідчення єдності всередині Євросоюзу, навіть тих членів, які сприймають це неохоче. Вони висловлюють будь-які сумніви, але вони продовжують свою підтримку. Вони віддають свої голоси за підтримку України", - додав Боррель.

Позиція лідера антиукраїнської партії SMER-SD

Раніше лідер SMER-SD Роберт Фіцо заявляв, що в разі перемоги на виборах, планує скасувати військову підтримку України. Під час передвиборної кампанії говорив, що в разі його перемоги Словаччина більше не пошле Україні "жодного патрона". Фіцо також виступав проти вступу України до НАТО.

Найближчим союзником Фіцо в ЄС може стати угорський лідер Віктор Орбан, найбільш прокремлівський серед керівників держав Європейського блоку. Крім того, Фіцо повторював пропаганду РФ про те, що диктатор Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну з вини "українських нацистів і фашистів".

Після здобуття перемоги Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

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Євросоюз новини Словаччини Жозеп Боррель
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