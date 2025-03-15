Орбан висунув ультиматум Брюсселю і вимагає відмови від вступу України до ЄС

Угорщина вимагає, щоб висновки саміту ЄС були короткими і не містили згадки про військову підтримку України.

https://glavred.net/world/orban-vydvinul-ultimatum-bryusselyu-i-trebuet-otkaza-ot-vstupleniya-ukrainy-v-es-10647488.html Посилання скопійоване

Віктор Орбан висунув ультиматум Євросоюзу / Колаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Головне:

Угорщина вимагає, щоб висновки саміту ЄС не містили згадки про підтримку України

Орбан висунув ультиматум Євросоюзу з вимогою відмови приймати Україну в ЄС

Представники Угорщини під час обговорення проєкту висновків Європейської Ради 20-21 березня знову наполягали на скороченні розділу про Україну, вилучивши з нього згадки про продовження військової підтримки України та "мир із позиції сили".

За словами європейського дипломата, знайомого з текстом висновків саміту лідерів ЄС, Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, вимагає, щоб вони були короткими і не містили згадки про військову підтримку України з боку ЄС, повідомляє Європейська правда.

відео дня

За його словами, Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, вимагає, щоб вони були короткими і не містили згадки про військову підтримку України з боку ЄС.

"Угорщина просить зробити дуже короткий текст щодо України, в якому б тільки вказувалася підтримка ЄС поточних зусиль зі встановлення миру", - розповів співрозмовник видання.

"Але інші держави навпаки хочуть мати сильніший текст, який підкреслює продовження підтримки України з боку ЄС, включно з військовою, і про необхідність встановлення "миру з позиції сили", - додав він.

Документ буде затверджено лідерами країн-членів ЄС на засіданні Євроради 20-21 березня, уточнюється в повідомленні.

Ультиматум Орбана через Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейському Союзу. Серед його вимог - відмова приймати Україну в ЄС.

У своєму Facebook він опублікував повідомлення з підписом "Чого угорський народ хоче від Брюсселя".

У ньому він виклав 12 вимог. Серед них - "Союз (Європейський союз, - ред.), але без України".

/ Главред

Раніше Орбан обрушився на єврочиновників через Україну. "Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

Читайте також:

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред