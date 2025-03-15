Орбан висунув ультиматум Брюсселю і вимагає відмови від вступу України до ЄС

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- Угорщина вимагає, щоб висновки саміту ЄС не містили згадки про підтримку України
- Орбан висунув ультиматум Євросоюзу з вимогою відмови приймати Україну в ЄС
Представники Угорщини під час обговорення проєкту висновків Європейської Ради 20-21 березня знову наполягали на скороченні розділу про Україну, вилучивши з нього згадки про продовження військової підтримки України та "мир із позиції сили".
За словами європейського дипломата, знайомого з текстом висновків саміту лідерів ЄС, Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, вимагає, щоб вони були короткими і не містили згадки про військову підтримку України з боку ЄС, повідомляє Європейська правда.
За його словами, Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, вимагає, щоб вони були короткими і не містили згадки про військову підтримку України з боку ЄС.
"Угорщина просить зробити дуже короткий текст щодо України, в якому б тільки вказувалася підтримка ЄС поточних зусиль зі встановлення миру", - розповів співрозмовник видання.
"Але інші держави навпаки хочуть мати сильніший текст, який підкреслює продовження підтримки України з боку ЄС, включно з військовою, і про необхідність встановлення "миру з позиції сили", - додав він.
Документ буде затверджено лідерами країн-членів ЄС на засіданні Євроради 20-21 березня, уточнюється в повідомленні.
Ультиматум Орбана через Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейському Союзу. Серед його вимог - відмова приймати Україну в ЄС.
У своєму Facebook він опублікував повідомлення з підписом "Чого угорський народ хоче від Брюсселя".
У ньому він виклав 12 вимог. Серед них - "Союз (Європейський союз, - ред.), але без України".
Раніше Орбан обрушився на єврочиновників через Україну. "Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.
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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
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