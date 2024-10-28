Орбан серйозно нарвався: в ЄС розкритикували візит прем'єра Угорщини в Грузію

Візит Орбана у Грузію в ЄС називають "передчасним" і наголошують, що прем'єр висловлює виключно власну позицію.

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Орбан в черговий раз попав під критику колег з ЄС / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сталося:

Європейські міністри вже вдруге не підтримали вояж Орбана

В ЄС закликають розслідувати скарги, що надходили під час виборів Грузії

Міністри закордонних справ і міністри у справах Європи 13 країн-членів Європейського Союзу виступили зі спільною заявою щодо вояжу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", представники європейських держав розкритикували Орбана за "передчасний" візит до Грузії, де наразі тривають суперечки через проведення парламентських виборів.

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Чиновники одразу наголосили, що позиція угорського прем'єра не відповідає позиції усього Європейського Союзу, а Грузію закликали провести розслідування щодо скарг на проведення виборів та усунути порушення, які вдалося виявити.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

"Порушення чесності виборів несумісні зі стандартами, яких очікують від кандидата на вступ до Європейського Союзу. Вони є зрадою законних європейських прагнень грузинського народу", - йдеться в заяві.

Країни, що підтримали цю заяву: Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Литва, Нідерланди, Люксембург, Польща, Португалія і Швеція.

Парламентські вибори в Грузії 2024 Парламентські вибори у Грузії провели 26 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія. У день виборів зафіксували низку порушень. Зокрема, у Марнеулі було закрито виборчу дільницю через опубліковане звідти відео вкидання бюлетенів. На оператора, коли той зняв процес вкидання, було здійснено напад. Центральна виборча комісія заявила, що по цьому випадку відкрито кримінальну справу, а всі голоси з дільниці вважатимуться недійсними. Після нападу прихильників Грузинської мрії на офіси Єдиного національного руху, двох людей було госпіталізовано. Загалом, спостерігачі на виборах по всій країні заявляли про випадки залякування виборців та вкидання бюлетенів. Згодом Бідзіна Іванішвілі заявив про перемогу від імені Грузинської мрії, а Тіна Бокучава, голова Єдиного національного руху, звинуватила ЦВК та Іванішвілі у тому, що ті сфальсифікували вибори, та додала, що опозиція "боротиметься, як ніколи раніше, аби відвоювати своє європейське майбутнє". Ніка Гварамія з коаліції Ахалі назвав виборчий процес "конституційним переворотом".

Вибори в Грузії 2024 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що після голосування 26 жовтня проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, набирає 54% голосів на виборах у Грузії. Але незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Також раніше Гігі Угулава, опозиційний політик, колишній мер Тбілісі, зазначив, що відбудеться білорусизація Грузії, якщо сфальсифіковані результати виборів до грузинського парламенту залишаться, і тоді країна стане прямим сателітом Кремля.

Згодом експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе заявив, що події навколо результатів парламентських виборів у Грузії можуть розвиватися як завгодно. Якщо буде підтверджено, що результати сфальсифіковані, тоді проводитимуть нові вибори.

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