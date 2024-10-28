'Грузія перетвориться на Білорусь': колишній мер Тбілісі видав заяву про вибори

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відбулося багато фальсифікацій на цих виборах.

https://glavred.net/world/gruziya-peretvoritsya-na-bilorus-kolishniy-mer-tbilisi-vidav-zayavu-pro-vibori-10609127.html Посилання скопійоване

Росія хоче сфальсифікувати результати виборів у Грузії / колаж: Главред, фото: unsplash

Ключові тези Гігі Угалави:

На виборах у Грузії багато фальсифікацій з боку РФ

Грузія перетвориться на Білорусь

Грузія може стати прямим сателітом Кремля

Гігі Угулава, опозиційний політик, колишній мер Тбілісі, зазначив, що відбудеться білорусизація Грузії, якщо сфальсифіковані результати виборів до грузинського парламенту залишаться, і тоді країна стане прямим сателітом Кремля.

"Вибори до парламенту, що відбулися в Грузії 26 жовтня, були сфабриковані. Хочу зазначити, що ці вибори в Грузії вперше проводилися через апарати, які були спеціально закуплені, тому зараз дуже складно підрахувати голоси. "Грузинська мрія" навіть у 2012 році, коли прийшла до влади, набрала 53%, а потім отримувала десь 42-43%, але ніколи 54%. Протест буде дуже значним. Крім того, ніхто з західних лідерів поки що не привітав "Грузинську мрію", єдине привітання було від прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який сьогодні, 28 жовтня, має приїхати до Грузії", - зауважив опозиційний політик в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відбулося багато фальсифікацій на цих виборах, тому закликав грузинську владу провести розслідування.

"Приймати результати цих виборів ми не збираємося. Якщо ці вибори в нас вкрадуть, то Грузія перетвориться на Білорусь. Відомо, які були передвиборчі лозунги "Грузинської мрії" щодо України, у всіх містах Грузії були виставлені плакати "Війна та мир", на яких зображені зруйновані українські міста. "Грузинська мрія" вела цю всю кампанію, не буду перераховувати всі фальсифікації, корупцію, підкупи людей, які віддають свої голоси. Міжнародні спостерігачі все це показали. Якщо ці вибори пройдуть таким чином, то ми станемо прямим сателітом Кремля і відбудеться білорусизація Грузії", - резюмував Гігі Угулава.

Які республіки підконтрольні РФ / Инфографика: Главред

Вибори у Грузії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на парламентських виборах у Грузії перемагають "друзі Путіна". Проросійська правляча партія "Грузинська мрія", за попередніми даними, набирає 54% голосів на виборах у Грузії. Незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Президент Грузії не визнала вибори і закликала до протесту. Зокрема, вона наголосила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори. Вона додала, що грузинський народ став жертвою російської спецоперації.

Лідери опозицій звинуватили правлячу "Грузинську мрію" у крадіжці голосів. Натомість чинний премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред