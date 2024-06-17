Чи облишить Орбан допомогу Україні: що каже дипломат

У ЄС лише два виходи із ситуації щодо Угорщини.

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Віктор Орбан може ще довго шантажувати Захід і Україну зокрема / Колаж: Главред, фото: flickr

Угорський прем'єр Віктор Орбан продовжуватиме блокувати допомогу Україні, поки Захід або не піде на компроміси, або не поставить ультиматум, розповів директор Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду Огризко зазначив, що Угорщина сама сильно залежна від допомоги Євросоюзу.

"І якщо справа дійде до базарного торгу, то Орбану можуть щось запропонувати або, навпаки, сказати: "Дорогий друже, якщо ти так, то і ми так - будеш сидіти без того, на що дуже розраховуєш", - сказав дипломат. відео дня

Другий варіант сильно вдарить по політиці Будапешта, вважає Огризко.

"Тому що, коли є європейські гроші, можна розповідати, який ти незалежний і послідовний у захисті інтересів Угорщини, а от коли їх не буде - ситуація докорінно змінюється", - пояснив він.

Огризко вважає, що варіант розміну буде знайдено, але не так швидко.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - головне

Угорщина вже давно зайняла проросійську позицію щодо Києва. Будапешт блокує не тільки вступ України до ЄС, а й до НАТО. Щоправда, згідно з останньою інформацією, Альянсу вдалося подолати вето Угорщини.

В уяві Орбана, підтримка України в плані зброї та грошей нібито втягує країни Заходу у війну проти Росії . Також угорський прем'єр постійно марить Третьою світовою і ядерною ескалацією, повторюючи методички Кремля.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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