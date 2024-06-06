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Втягують світ у війну: Орбан оскандалився заявою про Україну і пригрозив ЄС

Юрій Берендій
6 червня 2024, 18:29
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії та закликав Європу до ядерного роззброєння.
Втягують світ у війну: Орбан оскандалився заявою про Україну і пригрозив ЄС
Орбан звинуватив українців у поширенні війни / Колаж Главред, фото: European Union, Офіс президента

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в тому, що українці нібито втягують Європейський Союз та взагалі весь світ у війну проти Росії. Він наголосив, що хотів би утриматись від такого сценарію для своєї країни. Про це Орбан сказав в інтерв'ю виданню Mandiner.

Віктор Орбан підкреслив свою позицію, що необхідності зробити все можливе, щоб зупинити поширення війни.

"Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З української національної точки зору ескалація війни є логічною", – заявив Орбан.

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Він також зазначив, що угорці мають уникати втягнення в війну, оскільки це суперечить національним інтересам Угорщини.

Орбан нагадав про те, що в Європі немає значного європейського ядерного арсеналу, але є американський. Він зазначив, що в разі ядерної війни, полем бою між РФ та Америкою стала б Європа.

"Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша", - сказав він.

Орбан також висловив думку, що американці ніколи не будуть бити по Росії ядерною зброєю з території США, а завжди будуть це робити з території Європи. Таким чином, він закликав Європу не займатись нарощуванням ядерного арсеналу, а намагатися досягти свого роззброєння.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії та закликав Європу до ядерного роззброєння. Він також зазначив, що Угорщина не буде брати участь у військових операціях за межами території країн-членів НАТО і хотів би укласти відповідну угоду про це з наступним генсеком НАТО.

"Ми не будемо брати участь в операціях НАТО проти росіян в Україні, навіть якщо ми будемо членом НАТО. Ми збережемо наше членство, але ми не хочемо брати участь у військових діях за межами території НАТО, ми повинні мати для цього можливість. Юридично ми все ще маємо, але очікуємо, що це буде проголошено політично прийнятною позицією", - зазначив Орбан.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Скандальні заяви Орбана - позиція Угорщини щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Віктор Орбан заявив, що Угорщина не братиме участі у бойових діях НАТО за межами країн-членів Альянсу. Він висловив намір "перевизначити" участь своєї країни у НАТО щодо цього питання.

Представники угорської влади блокували схвалення проекту переговорної рамки про вступ України до Європейського Союзу під час зустрічі послів країн ЄС. Це сталося через питання прав національних меншин.

Орбан також висловив думку, що західні країни готуються відправити свої війська в Україну, і це може "затягнути Європу у безодню".

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війна в Україні Віктор Орбан
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