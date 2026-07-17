ЄС вперше ввів санкції проти РФ за масові обстріли Києва

Санкції пов’язані зі смертоносними масованими ударами по Києву в ніч на 1 та в ніч на 5 липня.

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ЄС запровадив санкції проти росіян за обстріл Києва на початку липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Санкції введено проти виробників дронів

Активи фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, заморожуються

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення застосувати обмежувальні заходи щодо однієї фізичної та п’яти юридичних осіб, пов’язаних з агресією РФ проти України. Зокрема, санкції вводяться у зв’язку з жорстокою навмисною військовою кампанією, що призводить до руйнувань цивільної інфраструктури.

Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, санкції пов’язані зі смертоносними масованими ударами по Києву в ніч на 1 та в ніч на 5 липня.

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Особи, щодо яких застосовуються санкції, входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаються виробництвом дронів.

Усі п’ять юридичних компаній, щодо яких введено санкції, входять до групи компаній "АБС Електро", що розробляють та виробляють електронні й радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів. Зокрема, ці компанії допомагають розробляти системи, що розширюють можливості російських безпілотних літальних апаратів. Йдеться про такі дрони, як "Шахед" і "Герань". Для цих дронів підвищують їхню стійкість до радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, що забезпечує значне джерело доходу для російського уряду.

Водночас санкції введено щодо Ірини Харісової, яка є головою правління групи компаній ABS Electro та директором кількох компаній, що входять до цієї групи.

До переліку компаній, щодо яких введено санкції, входять такі юридичні особи:

Акціонерне товариство "АБС ЗЕІМ Автоматизація";

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Ессет Автоматизація";

"Відкрите акціонерне товариство "Всеросійський науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут релебудування з дослідним виробництвом";

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Ессет Електро";

"Акціонерне товариство "Сокол Ессет".

Відповідні санкції затверджені в рамках санкційного режиму, що передбачає обмежувальні заходи у зв’язку з діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Активи фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, заморожуються. Їм заборонено в межах ЄС надавати кошти або економічні ресурси, прямо чи опосередковано.

Крім того, на Харисову поширюється заборона на поїздки до ЄС.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

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Раніше "Главред" повідомляв, що країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом введення додаткових обмежень, зокрема в нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом'якшені для стабілізації глобального ринку, можуть поновитися вже найближчим часом.

Як повідомлялося, на саміті "Великої сімки" (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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