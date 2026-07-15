Путін готує новий небезпечний сценарій війни проти України - яка дата стане вирішально

Зеленський заявив про можливу ескалацію Путіна після виборів у РФ.

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Зеленський розкрив деталі ескалації Путіна - що чекати після виборів РФ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як Путін відповість на удари по РФ та Криму

Якою буде нова ескалація Росії після виборів

Коли Україна почне виробляти власні ракети Patriot

Після парламентських виборів у Росії Кремль може вдатися до нової хвилі ескалації війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який транслював Укрінформ.

За його словами, Москва має кілька сценаріїв посилення агресії, серед яких – збільшення мобілізації, демонстрація нових військових успіхів або тиск на інші держави.

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Главред з'ясував, яких ескалаційних кроків можна очікувати від Путіна та як Україна розвиває власне виробництво озброєння.

Зеленський пояснив, чому після виборів у РФ існує ризик нової ескалації

Президент наголосив, що самі вибори навряд чи змінять політику Кремля, адже їхній результат є прогнозованим. Натомість завершення виборчого процесу розв'яже російському керівництву руки для ухвалення більш жорстких та непопулярних рішень.

"Може бути ескалація після виборів в РФ, парламентських. Результат виборів ніяк не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів", - зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу, що останнім часом у Росії суттєво змінюються суспільні настрої. За його словами, дедалі більше громадян виступають не стільки проти самого керівництва країни, скільки проти продовження війни. Особливо помітною така тенденція стала після того, як бойові дії почали безпосередньо зачіпати територію Росії та окупований Крим.

"Я не знаю реально, скільки людей підтримують його або не підтримують. Але людей, які не підтримують війну і хочуть, щоб вона закінчилась, стало значно більше", - наголосив президент.

Удари по Росії та Криму змінили ставлення населення до війни

Глава держави пояснив, що операції Сил оборони України у прикордонних регіонах РФ та на Кримському півострові змусили місцеве населення відчути реальні наслідки бойових дій, що кардинально вплинуло на соціологію всередині країни-агресорки.

"Після наших оперативних дій на полі бою, а також після операцій на території Росії і нашого окупованого Криму в деяких регіонах кількість людей, які хочуть закінчення війни, виросла з 10% до 62-63%", - сказав Зеленський.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

За його словами, ті росіяни, які раніше бачили війну лише по телевізору, тепер стикаються з нею особисто. І хоча офіційні результати виборів цього не покажуть, реальне ставлення суспільства до путінського режиму швидко змінюється.

"Вони почали відчувати війну на своїй території. Такі речі безумовно впливають на реальний рейтинг і голосування в Російській Федерації", - підкреслив він.

Якими можуть бути наступні кроки Кремля

Президент повідомив, що українське керівництво аналізує можливі сценарії подальших дій Москви. Одним із найбільш імовірних він назвав збільшення масштабів мобілізації, оскільки суттєве розширення контрактної армії потребує величезних фінансових витрат.

"Може піти на збільшення мобілізації. Там, де не буде потрібно підписувати такі дорогі контракти. Думаємо про це", - заявив Зеленський.

Водночас він зазначив, що Кремль має й інші інструменти для ескалації. Це можуть бути як нові наступальні дії на полі бою, так і політичний чи військовий тиск на окремі держави. Україна, за словами президента, не може достеменно передбачити всі можливі рішення Володимира Путіна, тому змушена готуватися до будь-якого розвитку подій.

"До таких кроків треба готуватись. Ми повинні готуватись до будь-яких викликів", - наголосив глава держави.

Як Україна намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Президент повідомив, що поряд із підготовкою до можливих нових атак Україна продовжує проводити власні військові операції. На його переконання, саме системний тиск може змусити російське керівництво переглянути свою позицію.

"Є інший шлях - продовжувати ті операційні дії, які ми зараз робимо, які можуть призвести до готовності Путіна до спілкування", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що вже обговорював із керівництвом Європейського Союзу та президентом США перелік необхідних кроків, які, на думку України, примусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Як просувається програма PURL і двосторонні домовленості щодо ракет

Президент детально розповів про два основні канали постачання - програму PURL зі США та двосторонні угоди з окремими європейськими лідерами, уточнивши обсяги та особливості кожного з них.

"Номер один - це Patriot. Це відповідні фінансові програми [від США] або двосторонні наші відносини з різними лідерами, передусім з європейськими. Через ці програми ми можемо отримувати ракети від США за фінансування європейських лідерів, і ми їм вдячні за таку підтримку", - розповів Зеленський.

PURL / Інфографіка: Главред

Що відомо про таємні переговори на Близькому Сході

Окремо глава держави згадав закриту домовленість із партнерами на Близькому Сході, пояснивши, чому Київ поки не розкриває деталей цієї співпраці та який зв'язок вона має із загальною ситуацією в регіоні.

"У нас є домовленість, яку ми не розкриваємо з Близьким Сходом. Тому що вона залежить від вірогідності повного закінчення війни на Близькому Сході. Ми надіємося, передусім, не через ракети, а тому що ми бажаємо близькосхідним країнам миру, але з цим, безумовно, пов'язана і антибалістика для нашої держави", - пояснив президент.

Коли Україна почне сама виробляти ракети для Patriot

Крім постачання готових ракет, Зеленський підняв тему технологічної незалежності України у виробництві озброєння. Він назвав орієнтовний термін, коли українська сторона зможе самостійно виготовляти американські ракети для систем Patriot на власних потужностях.

"Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була політична домовленість. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою американські ракети нашими силами", - повідомив Зеленський.

Patriot / Інфографіка: Главред

Які ракети та бомби Україна отримає від Франції та Італії

Тему оборонного виробництва президент продовжив, перейшовши до домовленостей із європейськими партнерами щодо крилатих ракет класу "повітря-поверхня", протиракетних систем та керованих авіабомб.

"Ми домовилися з французькою стороною, а італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовилися, що ракети SCALP, ракета Aster-30 - це для ППО проти крилатих та балістичних ракет... Також поки що рано казати про сам SAMP/T нової генерації - це антибалістичний комплекс, ми очікуємо ці системи", - розповів Зеленський.

Далі він додав інформацію про кероване авіаційне озброєння, ліцензію на яке нещодавно вдалося узгодити з французькою стороною.

"Ми домовилися, що ці системи і ракети ми можемо отримати [дозвіл на виробництво, - ред.] також до кінця 2026 року. І окремо ми говоримо про отримання ліцензії - отримали в цей раз позитивний висновок французької сторони щодо авіабомб Hammer", - уточнив президент.

SAMP/T / Інфографіка: Главред

Що відомо про антиракетний проєкт FREYA та участь у ньому восьми країн

Зеленський повідомив, що координацію міжнародного проєкту здійснює Рада національної безпеки і оборони України. Для цього вже створено спеціальний формат співпраці між урядами, радниками з національної безпеки та виробниками озброєння.

"Третій напрямок - це наша самостійна ініціатива в об'єднанні з іншими країнами - це проєкт FREYA, європейська антибалістична система, як ми її називаємо. Україна будує лаунчери (пускові установки) і саму ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей - передусім сучасних радарів, це те, де у нас поки що дефіцит", - пояснив глава держави.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Наостанок президент уточнив статус координації проєкту та результати першої міжнародної зустрічі учасників ініціативи.

"Ми об'єднали зараз 8 країн в цю ініціативу, їх там буде більше. У нас відбулася перша зустріч у Франції, зараз будемо працювати вже над термінами і виробництвом. Пускова і ракета в України є, питання у тестуванні. І дай Бог, щоб воно було позитивним", - підсумував Зеленський.

Через скільки Україна зможе виробляти ракети для Patriot

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Главреду, коментуючи надання США ліцензії на виробництво ракет для перехоплення балістичних цілей, висловив упевненість, що це дозволить Україні в перспективі повністю забезпечити власні потреби у засобах протиракетної оборони.

За його словами, ліцензійне виробництво дасть змогу виготовляти необхідну кількість ракет, однак реалізація такого проєкту потребуватиме часу.

Водночас він зауважив, що процес буде тривалим через необхідність пройти всі бюрократичні процедури, пов’язані з передачею ліцензії, налагодженням виробництва, будівництвом відповідних потужностей і закупівлею необхідних комплектуючих.

"Навіть якщо ми будемо поспішати, це може зайняти півроку. А ракети нам потрібні вже зараз. Але, можливо, ми щось придумаємо. Наприклад, якщо весь світ знатиме, що нам видають ліцензію і що у нас з’явиться це виробництво, можливо, ми зможемо взяти ракети в борг, а потім повернути. Адже дозвіл США вже стане певною гарантією, бо ракети у нас дійсно будуть, і ми зможемо їх повернути", - додав Бескрестнов.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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