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Невдоволення війною в РФ може підштовхнути Путіна до більш жорстких дій – CBC

Віталій Кірсанов
28 червня 2026, 08:59оновлено 28 червня, 11:07
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Представники російської еліти починають усвідомлювати: війна не тільки далека від завершення, але й дедалі ближче наближається до них самих.
Невдоволення росіян війною може зробити Путіна небезпечним
Невдоволення росіян війною може зробити Путіна небезпечним / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Що написано в матеріалі CBC:

  • Росіяни більше не можуть почуватися в повній безпеці
  • Путін здатний відповісти на тиск посиленням репресій усередині країни

Масштабні атаки українських безпілотників на Москву, які останнім часом стали найінтенсивнішими з початку повномасштабної війни, починають позначатися не лише на настроях пересічних росіян, а й представників політичної еліти. Про це повідомляє видання CBC.

На думку лауреатки Пулітцерівської премії, історикині Енн Епплбаум, те, що відбувається, поступово змінює сприйняття війни серед людей, які досі мають певний вплив на Кремль.

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Вона зазначає, що представники російської еліти починають усвідомлювати: війна не тільки далека від завершення, але й дедалі ближче наближається до них самих. Крім того, стає очевидним, що Росія не досягла очікуваних результатів на полі бою.

Епплбаум вважає, що удари по російських нафтопереробних підприємствах самі по собі навряд чи здатні швидко завершити війну. Однак вони можуть суттєво вплинути на настрої політичних і ділових кіл, які все ще здатні впливати на рішення Володимира Путіна.

CBC також звертає увагу, що російські державні телеканали практично не висвітлювали наслідки атак, а мешканців Москви не попереджали про можливу небезпеку. Один із місцевих мешканців розповів журналістам, що під час ударів не лунали сирени й не надходили офіційні повідомлення, попри тривожну ситуацію.

За словами Епплбаум, навіть спроби влади приховати масштаби атак не змінюють головного — самі ці події демонструють, що росіяни більше не можуть почуватися в повній безпеці.

"Вони є цілком очевидним доказом того, що росіяни не перебувають у безпеці, що вони не перемогли Україну, що війна триває і що вони платять за неї високу ціну", — каже вона.

Разом із тим журналіст українського видання UNITED24 Media Євген Славний закликає не робити поспішних висновків щодо зміни суспільних настроїв у Росії. Він зазначає, що критичні заяви окремих російських націоналістів на адресу Кремля зовсім не означають відмови від підтримки війни. За його словами, багато хто з них продовжує підтримувати військову агресію проти України, незважаючи на претензії до дій російської влади.

Історик Майкл Кіммідж, у свою чергу, не виключає, що посилення внутрішнього невдоволення може призвести до протилежного ефекту.

На його думку, Путін здатний відповісти на тиск подальшим посиленням репресій усередині країни та розширенням ударів по українських містах і об’єктах цивільної інфраструктури.

"Він завжди може накинутися на такі об’єкти, як водопостачання, електропостачання – що він і робив, – але можна підвищити ставки й справді спробувати створити гуманітарну катастрофу в Україні", – сказав Кіммедж.

Трамп про можливі переговори між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо проведення особистої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Американський лідер заявив, що загалом підтримує саму ідею таких переговорів, зазначивши, що прямий діалог між керівниками може стати важливим кроком до можливого врегулювання конфлікту.

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, щойно це дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: CBC

CBC (Canadian Broadcasting Corporation) — це найбільша національна громадська телерадіокомпанія Канади.

Вона працює двома офіційними мовами країни: англійською мовою вона відома як CBC, а французькою — як Radio-Canada.

CBC News — головний англомовний новинний підрозділ, що включає цілодобовий кабельний канал CBC News Network.

Основну частину бюджету CBC становлять щорічні державні субсидії від парламенту Канади, решту покривають за рахунок реклами та платних передплат.

Видання дотримується лівоцентристських поглядів, має високий рейтинг довіри та репутацію надійного джерела перевірених фактів.

Корпорація була заснована в 1936 році для захисту та просування унікальної канадської культури та ідентичності в умовах сильного впливу американських ЗМІ.

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