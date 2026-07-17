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Армія РФ виснажується у війні: експерт розповів, чи піде Путін на мобілізацію

Руслан Іваненко
17 липня 2026, 02:04
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Аналітик висловився про мобілізаційний потенціал Росії та навів причини обережності Кремля.
Путин, Армия РФ
Експерт оцінив можливості Росії для мобілізації / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

  • Путін уникає мобілізації в Москві та Петербурзі
  • РФ довелося залучати військових із Північної Кореї
  • Експерт вважає, що російська армія ослабла

Президент Росії Володимир Путін не впевнений настільки у своїй владі, щоб проводити масштабну мобілізацію у Москві та Санкт-Петербурзі. Таку оцінку дав старший науковий співробітник і директор з досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк в інтерв'ю The New York Times.

Експерт вважає, що можливості Росії для подальшого нарощування живої сили на фронті є обмеженими. На його думку, якщо б Кремль мав достатній резерв для розширення війни, то вже використав би його.

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"Я скептично ставлюся до того, що Росія має великий запас для горизонтальної ескалації, для залучення додаткових сил до війни - частково тому, що вартість їхнього набору значно зросла. Тому що Володимир Путін недостатньо впевнений у своєму контролі над країною, щоб мобілізувати людей для війни в Москві та Санкт-Петербурзі. І тому що росіянам довелося звернутися до Північної Кореї за військами, щоб залишитися у війні", - сказав він.

Шейк також прокоментував роль Китаю у війні Росії проти України. За його словами, Пекін зацікавлений у тому, щоб Москва не зазнала поразки, однак намагається уникати прямої участі, яка могла б спричинити нові санкції.

"Китай явно хоче, щоб Росія не програла війну. І він не проти кровопролиття з боку Росії, яке також є кровопролиттям з боку України, бо це змушує Європу та Сполучені Штати зосередитися на Європі, а не на хижацьких діях Китаю в Південно-Китайському морі та навколо Тайваню. Китай явно хоче, щоб це тривало, але він дуже обережний, щоб тримати свої банки переважно поза зоною потенційних санкцій і надавати матеріальне обладнання, але не у вигляді ракет чи легко ідентифікованої військової техніки. Тому для отримання китайських комплектуючих Росії доводиться вдаватися до зворотного інжинірингу", - сказав Шейк.

Армія РФ виснажується у війні: експерт розповів, чи піде Путін на мобілізацію
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Крім того, експерт переконаний, що за роки повномасштабної війни українська армія значно посилилася та нині належить до найбоєздатніших у світі. Водночас російські війська, на його думку, зазнали суттєвого виснаження.

"Росія, на мій погляд, безсумнівно, ослабла. Я бачив оцінку, згідно з якою тривалість життя російських новобранців з моменту прибуття на навчання становить від 10 днів до трьох тижнів. Це не армія, яка добре справляється з веденням війни. Це не армія, яка відбирає загартованих у боях лідерів, здатних приймати виважені рішення. Це армія, до якої масово призивають, яку пропускають через м’ясорубку", - додав експерт.

Чи зможе нова мобілізація в РФ змінити ситуацію на фронті

Навіть якщо Росія оголосить нову хвилю мобілізації, це не гарантує їй кардинальної зміни ситуації на полі бою. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

На його переконання, додатковий призов може вплинути на обстановку лише на окремих ділянках фронту, однак навряд чи стане визначальним фактором у війні.

Експерт зазначив, що для досягнення помітного ефекту Кремлю довелося б мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб. Менші масштаби призову, за його словами, не дадуть можливості сформувати достатній резерв для підтримки активних бойових дій протягом тривалого часу.

Коваленко також звернув увагу на проблему нестачі особового складу в російській армії. Він вважає, що кадровий дефіцит поступово посилюється, хоча суспільна реакція на втрати серед російських військових залишається стриманою.

Водночас аналітик наголосив, що навіть масштабна мобілізація не здатна усунути всі труднощі, з якими стикається російське військове командування. За його словами, перекидання значних резервів на один напрямок може призвести до послаблення інших ділянок фронту через обмежені людські та матеріальні ресурси.

Мобілізація в Росії - новини за темою

Як раніше писав Главред, середня тривалість життя російських новобранців після прибуття на поле бою в Україні становить усього 20–30 хвилин. Таку заяву зробив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час Саміту з питань оборони та інновацій у Пенсильванії, повідомляє Bloomberg.

Крім того, політолог Іван Преображенський заявив, що загальна мобілізація в РФ може бути оголошена лише за умови наближення вирішальної перемоги. Він пояснив, що лише за крок від перемоги Кремль може розпочати повномасштабну мобілізацію.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він підкреслив, що йдеться про десятки тисяч додаткових призовників. За його словами, це пов’язано з необхідністю компенсувати значні втрати та активізацією видачі мобілізаційних розпоряджень.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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