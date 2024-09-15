Нова тактика ворога ускладнила становище ЗСУ на Сході - офіцер НГУ

Російські дрони та відчутна перевага у живій силі стали ключовими проблемами для українських військових.

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Окупаційні війська продовжують літню кампанію / Колаж: Главред, фото: flickr

Нова тактика ворога на Сході дещо ускладнила протидію зі сторони українських сил. Про це 24 каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

За його словами, окупаційні сили РФ залишаються активними та вчаться на своїх помилках. Ворог продовжує нав'язувати контакт і постійно штурмує українські позиції за тактикою малих груп, про яку вже неодноразово повідомляли воїни ЗСУ.

За рахунок нової тактики країна-агресор Росія розраховує окупувати більше територій. Допомагає в цьому їм і відчутна перевага у живій силі, і атаки дронами на десятки кілометрів в тил ЗСУ.

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"Вони можуть дозволити собі ставитися до власних бійців як до рабів, щоденно відправляючи їх штурмувати ті чи інші посадки. Ще є відголос літньої кампанії, коли ворог намагається маскуватися у високій рослинності, пробувати просуватися на зарослих полях, щоб це не було помітно. Всі свої дії ворог прикриває величезною кількістю дронів зі скидами", – пояснив офіцер.

Хто такий Володимир Назаренко? Володимир Назаренко — український політик, офіцер, військовослужбовець, громадський діяч, депутат Київської міської ради VIII скликання, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, стало відомо, що на Курахівському напрямку українські військові завдають чималої шкоди противнику, вивівши з ладу вже близько 50% російської бойової техніки.

Раніше повідомлялося, що армія країни-агресора Росії не припиняє намірів просунутися до міста Покровськ, що на Донеччині. Через це на постійній основі здійснює спроби штурмів, навіть цілими колонами техніки.

Після деякої вимушеної паузи російські агресори відновили спроби штурмів на Покровському напрямку. Майже тиждень в окупантів був "перепочинок" на цій ділянці фронту.

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