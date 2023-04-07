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Журналіст розповів, чи може російська пропаганда в один момент стати безсилою

7 квітня 2023, 04:00
На думку Ганницького, в країні-агресорці немає того, хто протистоїть Путіну і його рішенням.
Журналіст розповів, чи може російська пропаганда в один момент стати безсилою
Журналіст розповів, чи може російська пропаганда в один момент стати безсилою / Колаж скріншот YouTube

Пропаганда в країні-агресорці Росії є не просто інструментом впливу на громадян, але і слугує головним інструментом обслуговування поточної влади. Вона приховує великі рішення, які приймає лише маленька група людей, та забезпечує поділ відповідальності на випадок негативних наслідків. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

"Пропаганда в Росії – це, в першу чергу, інструмент обслуговування влади. Ознаки життя і конкуренції є симулякром. Натяком на можливу демократію і каналізацію агресії для внутрішнього ринку. Росіяни міркують про те, що все не так однозначно, в момент, коли той, кому це потрібно, веде свою гру", - зазначив журналіст.

Аналізуючи всі геополітичні помилки країни-терориста Російської Федерації, Ганницький нагадав, що жоден з представників влади не виступив проти дій Кремля. Ніхто реально не відреагував на вторгнення до Грузії в 2008 році, окупацію Криму з Донбасом і повномасштабний напад на Україну в новітній історії.

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"У Росії люблять іноді створити видимість плюралізму думок, щоб приховати ухвалення великих рішень однією маленькою групою. Холопи не повинні думати, що все законсервовано, і вони живуть в ситуації повної безвиході. Крім того, пропаганда для них важлива і з точки зору стратегії. У майбутньому має бути поділ відповідальності для вибудовування системи кругової поруки. Вона повинна базуватися на тому, що всі, навіть ті, кого вважали незалежним, підтримали рішення влади", - зауважив шеф-редактор УНІАН.

На думку Ганницького, в країні-агресорці немає того, хто протистоїть Путіну і його рішенням.

"Не важливо, про який центр говорити – Раду Безпеки Патрушева або ФСБ Бортникова. Як такої конкуренції немає. Навіть якби у когось і була альтернативна думка, її боялися б висловлювати і просувати. Пропаганда виступає інструментом і продовженням політики того, хто керує Кремлем і репресивним апаратом, хто контролює ситуацію. Якщо Кисельов сказав, що Путін молодець, а Шойгу – дурень, це означає, що або Путін так захотів, або той, хто відповідає за інформаційну політику, вирішив, що в конкретний момент треба назвати Шойгу дурнем", - сказав журналіст.

Ганницький підкреслив, що не вірить у те, що у пропаганди є декілька центрів управління. За його словами, у пропаганди завжди один центр, єдиний Геббельс, вертикаль, завдяки якій пропаганда і працює.

"Як тільки з'являється варіативність центрів ухвалення рішень і передачі команд, весь лад пропаганди руйнується, а інформаційна політика розвалюється. Ми розуміємо, що пропаганда завжди орієнтована на одну особу, на якій все замикається. Це людина, від якої надходять рішення, що подавати, як, і про що розповідати", - додав він.

Пропаганда в Росії

Нещодавно путінський політолог і колишній депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що російська так звана "спецоперація" провалилась. Марков заявив, що Росія готувалася до двох типів воєн: ядерної - з США і війні з парамілітарними утвореннями. Він поскаржився, мовляв, виявилося, що ЗСУ - це дуже ефективна армія, чого не очікували окупанти.

Раніше уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин заявив, пропаганда країни-окупанта Росії намагається просувати на Заході тезу "хибного пацифізму". Москва посилила підтримку європейських пацифістів, які виступають за негайне припинення бойових дій з міркувань гуманності. Реалізація подібних ідей пов'язана з загрозою швидкої перемоги агресора над Україною.

В Інституті вивчення війни зазначили, що у Кремлі почалася боротьба між головними дійовими особами в оточенні Володимира Путіна. На думку аналітиків, про це свідчить заява спікерки МЗС окупантів РФ Марії Захарової про невдалі спроби Москви сформувати єдиний інформаційний простір. До того ж, як вважають в ISW, Путін втратив контроль над машиною пропаганди агресора Росії.

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