Замах на Трампа: у ФБР назвали ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

У ФБР розкрили особу людини, яка стріляла в 45-го президента США Дональда Трампа на мітингу в Пенсільванії.
Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Він жив у передмісті Піттсбурга, приблизно за 55 км від місця проведення мітингу Трампа, і закінчив середню школу Бетел-Парк два роки тому, повідомляє CNN.
Зазначається, що за даними бази даних виборців, Крукс був зареєстрований на голосування як республіканець. Президентські вибори 2024 року стали б першими, де він зміг проголосувати.
Водночас також відомо про те, що згідно з інформацією Федеральної виборчої комісії, Крукс пожертвував 15 доларів виборчому комітету демократів Progressive Turnout Project.
Зі свого боку журналісти CNN спробували зв'язатися з батьком Крукса. Він сказав, що намагається з'ясувати, "що, чорт забирай, відбувається", і чекає розмови з правоохоронцями, перш ніж говорити про сина.
Крім того, в момент нападу у Крукса не було жодних документів, що засвідчують особу. При цьому він був одягнений у футболку з логотипом YouTube-каналу Demolition Ranch. Цей блог має 11 млн підписників і присвячений вогнепальній зброї. Після того, як користувачі помітили логотип, засновник Demolition Ranch опублікував фото із загиблим Круксом і підписом: "Якого біса?".
Що відомо про CNN?
CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.
Замах на Дональда Трампа
Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсільванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.
Сам Трамп пізніше прокоментував стрілянину в Пенсільванії. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.
Пізніше стали відомі подробиці замаху на експрезидента США Дональда Трампа, унаслідок якого він дістав поранення. Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс.
Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки що його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань.
"Із жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати", - зазначив глава Української держави.
Більше новин:
- Поступок щодо територій не буде: Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України
- Про феномен "тефлоновості" Трампа
- Експерт пояснив, чи багато загроз Україні принесе обрання Трампа
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред