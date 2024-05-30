Де Ніро публічно назвав Трампа клоуном: експрезидент США огризнувся у відповідь

Між всесвітньо відомим американським актором Робертом Де Ніро і колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал.

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Роберт Де Ніро посварився з Трампом: що сталося / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Між легендою світового кіно, актором Робертом Де Ніро і скандальним колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал. -80-річний артист назвав того "клоуном", коли в Нью-Йорку проходило судове засідання у справі екс-господаря Білого дому, повідомляє портал NewsWeek.

"Я люблю це місто. Я не хочу його руйнувати. Дональд Трамп хоче знищити не тільки місто, а й країну, а врешті-решт він може знищити весь світ. Трампу не місце в моєму місті. Ми, ньюйоркці, терпіли його, коли він був лише черговим жадібним баригою, що маскується під велику шишку. Лицемірний плейбой, що торує собі шлях у таблоїди. Клоун!", - сказав Де Ніро.

Трамп, як йому властиво, миттєво образився і написав "єхидний" пост у Truth Social - власній соцмережі. І не забув штовхнути свого опонента - нинішнього президента США Джо Байдена.

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"Я ніколи не знав, наскільки маленьким, як розумово, так і фізично, був розбурханий колишній актор Роберт Де Ніро. Роберт, чиї фільми, артистизм і бренд сильно впали в ціні, відколи він вийшов на політичну арену на прохання продажного Джо Байдена, виглядав там таким жалюгідним і сумним", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше скандально відомий своїми проросійськими та пропутінськими поглядами колишній президент США Дональд Трамп звинуватив американську попспівачку Тейлор Свіфт у нелояльності - якщо вона підтримає нинішнього очільника Білого дому Джо Байдена на посаду президента на другий термін.

Трамп сказав, що Свіфт та інші артисти отримали вигоду від закону про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стрімінгові сервіси та який було ухвалено за його президентства.

Річ у тім, що Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, хоча зараз вона ще нікого не підтримала публічно. Її нещодавні пости в соцмережах, у якому вона закликала своїх прихильників голосувати, як повідомляється, призвели до реєстрації понад 35 тисяч виборців. Трамп стверджує, що Байден "нічого не зробив для Тейлор і ніколи не зробить".

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