Де Ніро публічно назвав Трампа клоуном: експрезидент США огризнувся у відповідь

Між легендою світового кіно, актором Робертом Де Ніро і скандальним колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал. -80-річний артист назвав того "клоуном", коли в Нью-Йорку проходило судове засідання у справі екс-господаря Білого дому, повідомляє портал NewsWeek.
"Я люблю це місто. Я не хочу його руйнувати. Дональд Трамп хоче знищити не тільки місто, а й країну, а врешті-решт він може знищити весь світ. Трампу не місце в моєму місті. Ми, ньюйоркці, терпіли його, коли він був лише черговим жадібним баригою, що маскується під велику шишку. Лицемірний плейбой, що торує собі шлях у таблоїди. Клоун!", - сказав Де Ніро.
Трамп, як йому властиво, миттєво образився і написав "єхидний" пост у Truth Social - власній соцмережі. І не забув штовхнути свого опонента - нинішнього президента США Джо Байдена.
"Я ніколи не знав, наскільки маленьким, як розумово, так і фізично, був розбурханий колишній актор Роберт Де Ніро. Роберт, чиї фільми, артистизм і бренд сильно впали в ціні, відколи він вийшов на політичну арену на прохання продажного Джо Байдена, виглядав там таким жалюгідним і сумним", - підсумував він.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "прекрасні стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Нагадаємо, раніше скандально відомий своїми проросійськими та пропутінськими поглядами колишній президент США Дональд Трамп звинуватив американську попспівачку Тейлор Свіфт у нелояльності - якщо вона підтримає нинішнього очільника Білого дому Джо Байдена на посаду президента на другий термін.
Трамп сказав, що Свіфт та інші артисти отримали вигоду від закону про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стрімінгові сервіси та який було ухвалено за його президентства.
Річ у тім, що Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, хоча зараз вона ще нікого не підтримала публічно. Її нещодавні пости в соцмережах, у якому вона закликала своїх прихильників голосувати, як повідомляється, призвели до реєстрації понад 35 тисяч виборців. Трамп стверджує, що Байден "нічого не зробив для Тейлор і ніколи не зробить".
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