"Божевільний крок": Огризко попередив про катастрофу для РФ у разі ядерного удару по Україні

Володимир Огризко спрогнозував наслідки ядерного удару РФ / Колаж УНІАН , pixabay.com

У разі нанесення Росією ядерного удару по Україні наслідки для Москви будуть катастрофічними, про що її вже попередили.

Про це заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ході чату в Главреді.

"Попередили американці, попередили британці. Треба бути остаточно божевільним, щоб зважитися на такий крок", - вважає він.

При цьому дипломат оцінив риторику верхівки РФ з погрозами застосування ядерної зброї.

"Незважаючи на все, що зараз заявляє Медведєв або вся пропагандистська шушера (пардон за це недипломатичне слово), всі ці ядерні загрози є лише спробою шантажувати світ, але насправді до такого вдатися не зможуть навіть у Москві", - додав Огризко.

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Нагадаємо, раніше Огризко заявив: загроза того, що Україну примусять до підписання невигідної угоди на зразок Мінськ-3 невелика.

Разом з тим він звернув увагу на те, що Захід допомагатиме Україні у війні з РФ стільки, скільки це буде потрібно.

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