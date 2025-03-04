Близько 90% озброєнь, раніше виділених Україні, вже доставлено в країну - ЗМІ

Більша частина того, що залишилося поставити, - це бронетехніка, яка потребує більше часу на відновлення.

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Україна вже отримала критично важливі боєприпаси / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот із відео

Коротко:

Україна отримала критично важливі боєприпаси та протитанкові системи

Зі США в Україну надходитиме постійний потік озброєнь

Президент США Дональд Трамп оголосив про зупинку допомоги Україні, але більшу частину озброєння, виділеного Україні в рамках минулих пакетів допомоги Адміністрації Джо Байдена, вже доправлено в країну. Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяви американських чиновників.

За даними видання, це стосується, зокрема, постачання снарядів.

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"За словами двох американських чиновників, обізнаних із цим питанням, приблизно 90% озброєнь, виділених Україні в межах минулих пакетів, уже доставлено в країну. За їхніми словами, це включає в себе переважну більшість критично важливих боєприпасів і протитанкових систем", - пише ABC News.

Чиновники зазначили, що більша частина того, що залишилося поставити, - це бронетехніка, яка потребує більше часу на відновлення. При цьому все раніше анонсоване обладнання мало бути поставлено до серпня 2025 року.

Водночас, зазначає видання, у найближчі кілька років зі США в Україну надходитиме постійний потік озброєнь завдяки контрактам, які Київ підписав із приватними американськими компаніями на поставку нової зброї, оскільки багато, якщо не більшість, із цих контрактів уже оплачено.

"Адміністрація Трампа все ще може спробувати зірвати ці поставки, використовуючи надзвичайні повноваження, але немає жодних ознак того, що вона намагається зробити це зараз", - зазначає ABC News.

Інфографіка Главред

Призупинення допомоги від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Як повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов'яжеться прагнути до мирних переговорів.

Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі в Білому домі.

Також адміністрація Трампа ухвалила рішення зупинити фінансування закупівлі нового озброєння для України і розглядає можливість заморозити поставки з американських запасів. The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників США, повідомляє, що фінансування припинили в останні тижні.

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