"Двері відчинені": у Трампа назвали умову участі Зеленського в переговорах

Джей Ді Венс не виключив, що Вашингтон буде готовий знову розмовляти з Володимиром Зеленським.

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Джей Ді Венс прокоментував участь Володимира Зеленського в переговорах / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

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Вашингтон у майбутньому буде готовий знову розмовляти із Зеленським

США вже працюють над деталями мирного врегулювання

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував питання ймовірності продовження переговорів за участю президента України Володимира Зеленського.

"Він (Зеленський - ред.) продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та їхнього президента", - наголосив він в інтерв'ю Fox News.

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Водночас віцепрезидент США не виключив, що Вашингтон буде готовий знову розмовляти із Зеленським, якщо він "серйозно займеться деталями".

"Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі. Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей", - сказав він.

За його словами, США вже працюють із росіянами і з союзниками над деталями, тому "якщо Україна готова підключитися - двері відчинені".

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Володимир Путін більше ніколи не вторгнеться в Україну, найкращий спосіб - забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України", - сказав соратник Трампа.

За його словами, єдиним способом перевірити готовність росіян до компромісу є переговори, при цьому США не можуть і не будуть нескінченно фінансувати війну в Україні.

"Європейські лідери насправді шкодять Україні. Їхні народи теж не хочуть нескінченного фінансування війни. І американці не хочуть. Єдиний інтерес, який відповідає і США, і Європі, і Україні - це завершення цієї війни. Зеленський їде в Європу, де його надувають як символ свободи і підштовхують воювати далі. Але воювати далі з чим? За чиї гроші, чиї боєприпаси і чиї життя?", - додав Венс.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Дональдом Трампом. Їхня спільна прес-конференція закінчилася скандалом. Між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент і американські чиновники відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима та закочував очі" під час розмови.

Раніше повідомлялося, що світові лідери відреагували на скандал у Білому домі. Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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