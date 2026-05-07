Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

Зеленський зауважив, що Україна неодноразово пропонувала РФ рухатися назустріч миру.

Зеленський розповів про українські "далекобійні санкції"

Головне із заяви Зеленського:

Сьогодні у Пермі відчули наслідки українських "далекобійних санкцій"

Відстань ударів складає понад 1500 кілометрів від українського кордону

"Санкції" рухаються назустріч віддаленим російським точкам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські "далекобійні санкції" проти Росії працюють. Їхні наслідки 7 травня відчували у Пермі, а раніше – у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Про це він написав в Telegram.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів", - йдеться у заяві. відео дня

Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала російському керівництву рухатися назустріч миру, але у відповідь отримала лише нові російські удари.

"Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", - наголосив глава держави.

Він додав, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей.

"Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - підсумував президент.

Чи можливі удари по РФ 9 травня

Керівник центру політичних студій Доктрина, політолог Ярослав Божко заявив, що концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по різних важливих об’єктах РФ.

За його словами, подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята.

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 травня у промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки дронів спалахнула пожежа. Там розташований "Кірішинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

30 квітня СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.

28 квітня у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України.

