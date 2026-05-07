Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

Головне із заяви Зеленського:
- Сьогодні у Пермі відчули наслідки українських "далекобійних санкцій"
- Відстань ударів складає понад 1500 кілометрів від українського кордону
- "Санкції" рухаються назустріч віддаленим російським точкам
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські "далекобійні санкції" проти Росії працюють. Їхні наслідки 7 травня відчували у Пермі, а раніше – у Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Про це він написав в Telegram.
"Вдячний нашим воїнам за влучність. Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів", - йдеться у заяві.відео дня
Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала російському керівництву рухатися назустріч миру, але у відповідь отримала лише нові російські удари.
"Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії", - наголосив глава держави.
Він додав, що кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей.
"Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - підсумував президент.
Зеленський показав процес введення "далекобійних санкцій" у Пермі. Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.
Чи можливі удари по РФ 9 травня
Керівник центру політичних студій Доктрина, політолог Ярослав Божко заявив, що концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по різних важливих об’єктах РФ.
За його словами, подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята.
Удари по російських НПЗ - що відомо
Як повідомляв Главред, 5 травня у промзоні в Кірішах Ленінградської області в результаті атаки дронів спалахнула пожежа. Там розташований "Кірішинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.
30 квітня СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України.
28 квітня у Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії Росії на території України.
Читайте також:
- Путін сидить у бункері й боїться удару від найвідданішого силовика: ЗМІ дізналися подробиці
- Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля
- В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль
Про персону: Ярослав Божко
Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні.
Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією.
Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред