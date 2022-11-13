Офіційні особи США підштовхують Київ стати більш відкритим до переговорів з Москвою - WSJ

У США вважають, що Київ отримає важелі впливу, проявляючи відкритість до переговорів / Офіс президента

Високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до того, щоб він почав думати про мирні переговори на випадок, якщо зима загальмує контрнаступ Збройних сил України.

Як пише The Wall Street Journal, хоча представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не буде тиснути на Україну в питанні мирних переговорів, однак Києву був переданий меседж про те, що потрібно хоча б здаватися відкритим до діалогу для завершення війни таким шляхом.

"Ми кажемо українцям, що їм вирішувати, коли це робити. Але, можливо, було б непогано зробити це раніше", - сказав західноєвропейський чиновник.

Зазначається, що таке ж повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам передав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван під час візиту до Києва 4 листопада.

Крім того, повідомляється, що Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про більш "реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів", включаючи перегляд своєї заявленої мети щодо повернення Криму під контроль України.

Джерела видання кажуть, що Київ отримає важелі впливу, проявляючи відкритість до переговорів.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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