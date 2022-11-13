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Відновлення переговорів з РФ: Арахамія назвав ключові умови України

13 листопада 2022, 14:49

До звільнення Херсона було багато розмов про переговори з РФ, підкреслив Давид Арахамія.

переговори України РФ
Давид Арахамія брав участь у переговорах з РФ / соцмережі

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія оцінив ймовірність відновлення переговорів між Україною та РФ.

Як пише він у своєму Telegram, до звільнення Херсона було багато розмов про переговори з РФ.

"Були навіть деякі скептичні публікації в західних ЗМІ. Упевнений, що після успіхів на півдні вони вже не актуальні", — підкреслив нардеп.

При цьому він назвав умови відновлення переговорів з РФ, озвучені президентом Володимиром Зеленським:

  • відновлення територіальної цілісності України;
  • відшкодування всіх завданих збитків;
  • покарання всіх військових злочинців;
  • дієві гарантії не повторення агресії РФ.

"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", — додав Арахамія.

Відновлення переговорів з РФ: Арахамія назвав ключові умови України
/ Скріншот

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Читайте більше:

Давид Арахамія війна Росії та України мирні переговори з Росією
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