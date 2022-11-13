Відновлення переговорів з РФ: Арахамія назвав ключові умови України

До звільнення Херсона було багато розмов про переговори з РФ, підкреслив Давид Арахамія.
Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія оцінив ймовірність відновлення переговорів між Україною та РФ.
Як пише він у своєму Telegram, до звільнення Херсона було багато розмов про переговори з РФ.
"Були навіть деякі скептичні публікації в західних ЗМІ. Упевнений, що після успіхів на півдні вони вже не актуальні", — підкреслив нардеп.
При цьому він назвав умови відновлення переговорів з РФ, озвучені президентом Володимиром Зеленським:
- відновлення територіальної цілісності України;
- відшкодування всіх завданих збитків;
- покарання всіх військових злочинців;
- дієві гарантії не повторення агресії РФ.
"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", — додав Арахамія.
Переговори України з РФ
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.
Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.
"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.
Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.
РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.
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