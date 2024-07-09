"Дуже позитивна відповідь": США можуть направити Україні сім систем Patriot

Позитивні рішення щодо допомоги Україні партнери готуються озвучити на саміті НАТО у Вашингтоні, зокрема мова йде про Patriot.

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У США анонсували позитивне рішення щодо передачі Україні систем ППО / Колаж: Главред, фото: flickr, United States Department of State

На саміті НАТО у Вашингтоні, що триватиме з 9 по 11 липня, західні партнери готуються озвучити свіжі новини щодо систем протиповітряної оборони для України. Про це під час онлайн-дискусії Foreign Policy "НАТО в новій ері" заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

За її словами, мова піде і про системи Patriot, прохання щодо яких Україна озвучила ще у квітні. За словами Сміт, Штати мають дуже позитивну відповідь щодо 7 установок. Надійде вона найближчими днями.

Посол США додала, що у Вашингтоні буде "великий тиждень", під час якого потрібно уважно стежити за конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, союзників по НАТО, а також новинами щодо оборонного виробництва, стійкості та кібербезпеки.

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Сміт переконана, що під час саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський відчує стійку відданість його країні з боку країн-членів Альянсу.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", – сказала вона.

Хто така Джуліанна Сміт? Джуліанна Сміт - американська радниця із зовнішньої політики та дипломат, постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена. До цього працювала в аналітичному центрі Center for a New American Security та була науковим співробітником німецького Фонду Роберта Боша, пише Вікіпедія.

Підтримка США України - останні новини

Нещодавно у Штатах заявили, що Збройні сили України зможуть розширити дальність застосування американської зброї, якщо країна-агресор РФ спробує розширити нинішній фронт.

Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

Раніше повідомлялось, що в Україні активно встановлюють нові газові електричні установки, котрі передали Сполучені Штати Америки. Цим питанням займається Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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