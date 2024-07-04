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США передали десятки мініТЕС - скільки підключили і яке їх завдання

Степан Гафтко
4 липня 2024, 18:26
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Сполучені Штати передають Україні мініТЕС для забезпечення населення електроенергією, їх вже активно підключають.
США передали десятки мініТЕС - скільки підключили і яке їх завдання
США передали Україні десятки мініТЕС / колаж: Главред фото: Today.ua, Кореспондент

В Україні активно встановлюють нові газові електричні установки, котрі передали Сполучені Штати Америки. Цим питанням займається Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про деталі проєкту розповіли представники USAID в Україні на своїй сторінці у Facebook.

USAID - американська організація. Під час війни, яку Росія розв'язала проти України, попри обстріли енергетичної інфраструктури організація допомагає забезпечувати постачання українцям тепла й електрики

"Загалом у межах "Проєкту з енергетичної безпеки" (ПЕБ) було передано 91 когенераційну установку загальною потужністю 56,5 МВт. Це дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для понад 1 млн мешканців багатоквартирних будинків та близько 960 соціальних об’єктів у 32 містах", - нагадали в USAID.

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Також спеціалісти повідомили, що такі джерела електроеннергії можуть постачати резервною електрикою лікарні, водонапірні станції та інші типи критично важливих об'єктів інфраструктури.

Розповідаючи про ці мініТЕС, варто сказати, що вони працюють на природному газі, виробляючи тепло та електроенергію – це дає місцевим комунальним підприємствам продовжувати забезпечувати споживачів теплом та світлом навіть під час перебоїв чи довготривалих аварійних відключень електропостачання.

Американська організація USAID не лише передає Україні такі установки, але і супроводжує їх і потім допомагає встановлювати. Також американські спеціалісти навчають українських фахівців управляти мініТЕС та обслуговувати їх.

Проблеми в Україні з електроенергією

Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури України росіянами в державі спостерігається високий дефіцит електроенергії. Наприклад, вночі, 4 липня "шахед" влучив у енергетичний об'єкт на Чернігівщині і без світла залишилось 6 тисяч споживачів.

Нагадаємо, на тлі дефіциту у енергосистемі та літньої спеки Україна продовжує нарощувати рекордний імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Проте, через серйозні проблеми у енергетиці країни відключень не вдасться уникнути.

Раніше повідомлялось, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з відключеннями світла взимку може бути непростою.

Читайте ще більше про проблеми в енергетичній сфері України:

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теплопостачання військова підтримка війна Росії та України електроенергія
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