'Людина, зроблена зі сталі': Байден висловився про незламну волю Зеленського

Байден підкреслив, що народ України є дуже сміливим, і замість легкої перемоги Путін отримав спалені танки і розбиті війська.

Байден висловився про незламну волю Зеленського / Фото ОП

Президент США Джо Байден заявив, що український гарант Володимир Зеленський – сильна особистість, а російський диктатор Володимир Путін не міг уявити, що зустріне такий опір від України рік тому. Про це Байден заявив під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.

"Я зустрічався із президентом Зеленським і ми заявили, що і далі будемо стояти за принципи демократії, незалежно ні від чого. Коли президент Путін віддав наказ, щоб їхні танки вдерлися в Україну, він був неправий", - зауважив американський лідер.

Байден підкреслив, що народ України є дуже сміливим, і замість легкої перемоги, яку очікував російський диктатор, він отримав спалені танки і розбиті війська.

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"Путін думав, що він є міцним хлопцем, а лідери демократичних держав – слабкі. Він потрапив у війну проти людини, яка зроблена зі сталі – це президент Зеленський", - сказав президент США.

Американський лідер також підкреслив, що Путін зіткнувся з тим, що ще рік тому не міг собі уявити. Демократичні країни стали сильнішими, а він – став слабшим.

Виступ Байдена у Польщі 21 лютого

У вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден під час робочого візиту до Польщі виступив з промовою щодо війни в Україні. Він заявив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії і Путін не зможе побороти любов українців до свободи.

Також він заявив, що США готують нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Байден вирушив у Польщу після того, як 20 лютого побував з візитом у Києві та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Байден в Києві заявив, що в новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи і радари.

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