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"Чіткий сигнал на болота": Кулеба назвав важливу мету візиту Байдена до Києва

20 лютого 2023, 14:33
Байден і Зеленський задоволені візитом, а для країни-агресорки Росії ця подія стане справжнім ударом, наголосив голова МЗС України.
Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
Кулеба назвав важливу мету візиту Байдена до Києва/ Офіс президента України, УНІАН

Візит президента США Джо Байдена до Києва – це "чіткий сигнал на болота" про те, що країну-агресорку Росію ніхто не боїться. Тому для російського диктатора Володимира Путіна ця подія стане справжнім ударом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи візит американського президента до України. Він розповів, що лідери України і США задоволені зустріччю та проведенням переговорів в українській столиці.

"Відбули історичний візит. Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!", – написав Кулеба.

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Президент США приїхав у Київ

Американський президент США Джо Байден приїхав до Києва у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua
  • Байден у Києві, зустріч із Зеленським
    Байден у Києві, зустріч із Зеленським president.gov.ua

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

В Офісі президента України повідомили, що Зеленський і Байден під час зустрічі в Києві обговорять хід бойових дій і подальші заходи, спрямовані на підтримку України. Володимир Зеленський зазначив, що візит Джо Байдена – надзвичайно важливий сигнал підтримки для України.

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Володимир Зеленський Джо Байден Дмитро Кулеба
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