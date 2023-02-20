Україна отримає 700 танків і тисячі БМП: Байден зробив потужну заяву в Києві

Президент США анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів.

Джо Байден прибув з візитом в Україну / president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів.

Його оголосять у вівторок, 21 лютого. Таку заяву американський лідер зробив на брифінгу з Володимиром Зеленським.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", — сказав Байден.

відео дня

Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну:

понад 700 танків;

тисячі броньованих машин;

тисяча артилерійських систем;

понад 2 млн артснарядів і т. д.

Разом з тим американський лідер підкреслив, що війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття, проте немає сумніву в тому, що українці і далі будуть здобувати перемоги на полі битви.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч всім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", — заявив президент США.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

"Коли Путін почав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він був глибоко неправий", - додав Байден.

Приїзд Байдена в Україну: що відомо

В Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента.

За даними Bloomberg, американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

При цьому в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.

У понеділок вранці, 20 лютого, жителі Києва повідомляли про обмежений рух біля посольства США в столиці.

За словами очевидців, біля посольства США в Україні в понеділок, 20 лютого, небувале скупчення автомобілів.

Читайте більше: